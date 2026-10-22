Empleo femenino en la mira: Ministra de la Mujer detalla inyección de recursos y los desafíos de reactivación laboral en Valparaíso

En el marco de los desafíos económicos y la necesidad de reactivar la participación laboral de las mujeres en el país, la ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Judith Marín, reafirmó que el empleo femenino es el eje central de su gestión. En entrevista con Puranoticia.cl, la secretaria de Estado abordó las principales medidas impulsadas por su cartera y destacó la importancia de entregar soluciones concretas a las mujeres de los distintos sectores y regiones de Chile.

La conversación comenzó con un balance de los primeros siete meses de su gestión, periodo en el que ha priorizado el trabajo en terreno y el acercamiento a las necesidades de las mujeres, especialmente de los sectores populares. Al respecto, la ministra señaló: "Me encanta estar en terreno, me encanta ir a compartir con las vecinas. Poder escuchar cuáles son las necesidades de las mujeres de los distintos sectores. Y, en segundo lugar, también me encanta el poder llevar adelante distintas soluciones."

En línea con este objetivo, la titular de la cartera profundizó en la necesidad de fortalecer los programas de emprendimiento femenino mediante una mayor inversión presupuestaria. En ese contexto, contrastó las limitaciones de los recursos disponibles anteriormente con el incremento de los fondos destinados a financiar iniciativas de mujeres a nivel regional:

"Nosotros recibimos inyecciones presupuestarias importantes, donde inyectamos mil millones para los emprendimientos de las mujeres, solo de nuestros programas del Ministerio de la Mujer. Adicionalmente, también inyectamos recursos al Capital Semilla del Sercotec del Ministerio de Economía, y al FOSIS del Ministerio de Desarrollo Social".

Para ejemplificar el impacto de estos recursos en las distintas regiones, la autoridad detalló las diferencias entre la cantidad de proyectos colectivos que podían financiarse con los presupuestos anteriores y los que fue posible incorporar tras la inyección de fondos enfocada en el empleo:

"La región metropolitana que es la región más grande, solo en el presupuesto anterior estaban contemplados financiar tres proyectos colectivos. En Valparaíso, que es una región grande, tres proyectos (...) y cuando solicitamos esta inyección presupuestaria en el modo empleo, se inyectaron mil millones para Mujer Emprende y para Jefas Hogar, y estos subieron a: región metropolitana 13 proyectos colectivos, región de Valparaíso aumentaron en total 12 proyectos colectivos (…) eso financia entre cada proyecto entre 3 a 5 mujeres".

Consultada por las modificaciones presupuestarias y el término del convenio con la Fundación Prodemu previsto para 2027, Marín explicó que la decisión responde a una reestructuración orientada a resguardar el uso de los recursos públicos y garantizar que estos lleguen directamente a las emprendedoras. Sobre este punto, sostuvo:

"A mí lo que me corresponde es la responsabilidad del uso de los recursos públicos, especialmente (…) aquellos beneficios adicionales a la remuneración, que no se pueden pagar con la plata de todos los chilenos (...) y a mí lo que me corresponde como ministra es velar de que cada peso llegue a las mujeres".

En materia legislativa, la ministra también destacó los avances en conciliación laboral y familiar, particularmente en la tramitación del proyecto que modifica la normativa de sala cuna, con el objetivo de eliminar barreras y discriminaciones históricas contempladas en el Código del Trabajo. Al respecto, valoró el respaldo transversal que recibió la iniciativa en la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados: "Esta semana se aprobó por unanimidad la idea de legislar en la Comisión de Trabajo, en la Cámara de Diputados, y eso es inédito. Este proyecto nunca había salido del Senado."

Finalmente, la secretaria de Estado reconoció que persisten brechas territoriales y desafíos pendientes para fortalecer la participación laboral femenina, entre ellos la inserción de mujeres mayores en el mercado del trabajo y la capacitación en áreas tradicionalmente masculinizadas en las regiones. En ese escenario, reafirmó el compromiso del Gobierno de continuar evaluando mejoras y coordinando acciones con las autoridades locales para ampliar las oportunidades laborales de las mujeres y fortalecer su participación en la economía nacional.

PURANOTICIA