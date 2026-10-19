Emiten aviso por probables tormentas eléctricas con granizo en Valparaíso y otras seis regiones desde este lunes y hasta el jueves

La Dirección de Meteorología de Chile (DMC) emitió un aviso por probables tormentas eléctricas que se registrarán desde las regiones de Coquimbo hasta el Biobío.

El fenómeno climático se extenderá desde la tarde de estes lunes y hasta la noche del jueves 22.

La DMC indicó que también existe la probabilidad de granizos y fuertes rachas de vientos locales.

La entidad explicó que la llegada de un nuevo sistema frontal al país, que dejará precipitaciones de hasta 40 milímetros en cinco regiones de la zona centro, presentará condiciones favorables para el desarrollo de tormentas eléctricas.

ZONAS QUE SE VERÁN AFECTADAS

Coquimbo (Litoral, Cordillera Costa, Precordillera y valles precordilleranos, Cordillera)

(Litoral, Cordillera Costa, Precordillera y valles precordilleranos, Cordillera) Valparaíso (Litoral, Cordillera Costa, Precordillera y valles precordilleranos, Cordillera)

(Litoral, Cordillera Costa, Precordillera y valles precordilleranos, Cordillera) Metropolitana (Cordillera Costa, Valle, Precordillera, Cordillera)

(Cordillera Costa, Valle, Precordillera, Cordillera) O'Higgins (Litoral, Cordillera Costa, Valle, Precordillera, Cordillera)

(Litoral, Cordillera Costa, Valle, Precordillera, Cordillera) Maule (Litoral, Cordillera Costa, Valle, Precordillera, Cordillera)

(Litoral, Cordillera Costa, Valle, Precordillera, Cordillera) Ñuble (Litoral, Cordillera Costa, Valle, Precordillera, Cordillera)

(Litoral, Cordillera Costa, Valle, Precordillera, Cordillera) Biobío (Litoral, Cordillera Costa, Valle, Precordillera, Cordillera)

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