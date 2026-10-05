Emiten alerta por precipitaciones "moderadas a fuertes" en la región de Valparaíso

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió una alerta por este sistema frontal que dejará precipitaciones con acumulados de hasta 55 mm en zonas desde la región de Coquimbo hasta la de O'Higgins.
La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió una alerta por precipitaciones "moderadas a fuertes" que se registrarán durante la madrugada de este martes y la tarde del miércoles en las regiones de Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana y de O’Higgins.
La condición sinóptica asociada corresponde al paso de un sistema frontal, afectando distintos sectores de la zona central del país.
La DMC emitió una alerta por este sistema frontal que dejará precipitaciones con acumulados de hasta 55 milímetros.
Montos estimados de precipitaciones en milímetros (mm).
Coquimbo
Valparaíso
Metropolitana
O'Higgins
PURANOTICIA