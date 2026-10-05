Emiten alerta por precipitaciones "moderadas a fuertes" en la región de Valparaíso

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió una alerta por precipitaciones "moderadas a fuertes" que se registrarán durante la madrugada de este martes y la tarde del miércoles en las regiones de Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana y de O’Higgins.

La condición sinóptica asociada corresponde al paso de un sistema frontal, afectando distintos sectores de la zona central del país.

La DMC emitió una alerta por este sistema frontal que dejará precipitaciones con acumulados de hasta 55 milímetros.

REGIONES AFECTADAS

Coquimbo (Litoral, Cordillera Costa).

(Litoral, Cordillera Costa). Valparaíso (Litoral, Cordillera Costa, Precordillera y valles precordilleranos).

(Litoral, Cordillera Costa, Precordillera y valles precordilleranos). Metropolitana (Cordillera Costa, Valle, Precordillera).

(Cordillera Costa, Valle, Precordillera). O'Higgins (Litoral, Cordillera Costa, Valle, Precordillera).

Montos estimados de precipitaciones en milímetros (mm).

Coquimbo

Litoral - Monto (30-40)

Cordillera Costa - Monto (25-35)

Valparaíso

Litoral - Monto (40-50)

Cordillera Costa - Monto (40-50)

Precordillera y valles precordilleranos - Monto (30-45)

Metropolitana

Cordillera Costa - Monto (35-50)

Valle - Monto (30-40)

Precordillera - Monto (35-45)

O'Higgins

Litoral - Monto (30-40)

Cordillera Costa - Monto (45-55)

Valle - Monto (40-50)

Precordillera - Monto (40-50)

PURANOTICIA