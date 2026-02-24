Emergencia química obligó a suspender faenas en el sitio 1 del Puerto de San Antonio

Una alarma química movilizó a diversos organismos de emergencia hasta el Puerto de San Antonio durante la noche de este lunes 23 de febrero, específicamente hasta el sitio 1 del San Antonio Terminal Internacional (STI), lo que obligó a suspender faenas.

Se trató de una emanación tóxica desde una nave portacontenedores, situación que provocó mareos y náuseas en los tripulantes de la nave Cosco Pacific, atracada en dicho sector del terminal marítimo ubicado al sur de la región de Valparaíso.

Personal de la Armada, voluntarios de la 3ª Compañía de Bomberos de Llolleo y equipos portuarios de emergencia acudieron al lugar de los hechos para verificar de qué se trataba la alarma química generada al interior de la embarcación.

Según consignan medios locales, el olor fue calificado como "muy tóxico", lo que generó que se activara la alarma en el Molo Sur luego de advertir que los operarios comenzaron a sufrir estragos en su salud al exponerse al gas aún desconocido.

PURANOTICIA