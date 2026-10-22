Embalse Los Aromos llega al 100% de su capacidad y asegura agua para el Gran Valparaíso durante todo el año 2027

El embalse Los Aromos completó su llenado y alcanzó el 100% de su capacidad gracias a la recarga artificial que permite la conducción bidireccional Los Aromos-Concón, garantizando el suministro de agua potable para más de 1 millón de habitantes del Gran Valparaíso, Litoral Norte y La Ligua durante la próxima temporada estival y todo el 2027.

El delegado presidencial regional de Valparaíso, Manuel Millones, destacó que "este hito es resultado de las lluvias, pero también de una adecuada planificación e inversiones que permiten fortalecer nuestra seguridad hídrica. Sin embargo, debemos seguir haciendo un uso responsable del agua y continuar impulsando proyectos que aseguren su disponibilidad en el futuro".

Por su parte, el gerente general de Esval, José Luis Murillo, explicó que "esta obra no sólo permite conducir agua desde el embalse Los Aromos hasta nuestra planta Concón, sino también invertir su flujo para recargar el embalse con agua proveniente del río cuando las condiciones lo permiten. Esta innovación fortalece nuestra capacidad de gestión y nos entrega mayor flexibilidad para enfrentar escenarios de mayor demanda o estrés hídrico”.

Durante el periodo de recarga artificial de 2026, Esval elevó a través de la tubería reversible cerca de 5,5 millones de metros cúbicos al embalse, alcanzando el volumen máximo de Los Aromos antes de iniciar la temporada estival.

Jorge Rivas, superintendente de Servicios Sanitarios, indicó que "tenemos tranquilidad respecto de la disponibilidad de agua, porque al analizar las reservas y el consumo proyectado vemos un escenario favorable. Sin embargo, es importante poner esto en contexto: seguimos enfrentando una crisis hídrica que se ha extendido por cerca de 15 años y este año ha sido una excepción. Por eso, aunque contamos con mejores condiciones y una gestión coordinada con la agricultura que ha sido clave, necesitamos mantener un consumo responsable".

Cabe hacer presente que la conducción reversible Los Aromos – Concón, construida y operada por Esval, es una de las obras de seguridad hídrica más relevantes desarrolladas en Chile y única en su tipo a nivel mundial. La infraestructura permite impulsar agua desde el río Aconcagua hacia el embalse durante períodos de mayor disponibilidad del recurso, fortaleciendo las reservas destinadas al consumo humano.

Con una extensión de 12 kilómetros, el sistema ha permitido complementar el aporte de las lluvias y aumentar la resiliencia hídrica de la región frente a escenarios de sequía y cambio climático. De esta forma, se enfrenta la mayor demanda del suministro durante el verano con el agua reservada en el embalse y, además, este respaldo permite brindar autonomía por varias semanas ante episodios de turbiedad.

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