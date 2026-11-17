El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, informó que se presentó una querella criminal por tráfico ilícito de drogas contra un profesor que fue detenido luego de ser sorprendido entregando drogas a dos reclusos al interior del Centro de Cumplimiento Penitenciario de Los Andes, en la región de Valparaíso.

El docente que realizaba clases a internos en el recinto penal fue descubierto el mediodía del lunes, cuando funcionarios de la Oficina de Seguridad Interna (OSI) detectaron actitudes sospechosas del profesional.

Gendarmería detectó por cámaras que el profesor entregó las especies a dos internos.

El director regional, coronel Pablo Torres Herrera, detalló que se decomisaron “nueve envoltorios de nylon con una sustancia vegetal verde, un blíster de diez comprimidos color azul, seis envoltorios de nylon con sustancia color ocre, siete de color blanco⁠ y uno rosado, junto a un envoltorio de papel con resina de color café. Además de las diversas drogas, se requisó un teléfono celular y su respectivo cargador”.

Y a través de una publicación en su cuenta de X, el secretario de Estado escribió: “'El profesor del año' fue contratado en la cárcel de Los Andes para enseñar a los internos y terminó siendo descubierto ingresando droga y celulares”.

Añadió que “como Ministerio de Seguridad Pública, presentamos una querella criminal por tráfico ilícito de drogas contra este educador que prefirió ser traficante”.

Finalmente, Arrau señaló que, desde el Ejecutivo, “tendremos tolerancia cero con quien se atreva a traicionar su labor para cometer delitos al interior de las cárceles. Seguiremos fortaleciendo los controles y fiscalizaciones porque la tranquilidad de los chilenos también depende del orden y disciplina en las cárceles”.

(Imagen referencial: Radio Aconcagua)

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