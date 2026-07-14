El preocupante escenario del millonario negocio de la vía pública que podría llegar a Viña del Mar

Un preocupante escenario podría estar armándose en la Ciudad Jardín tras el millonario negocio de la vía pública. A diferencia de otros rincones del país, Viña del Mar, La Serena y Pucón son ciudades muy apetecidas por las grandes empresas del mundo publicitario, que han agotado todos los modelos en la región Metropolitana, pero con un muy mal resultado para los municipios. Es justamente ese mecanismo que podría pensarse traer a la comuna de la región de Valparaíso.

El sitio web ElPeriodista.cl le ha dado seguimiento a una serie de hechos que tienen como protagonistas a municipios de la región Metropolitana y a grandes empresas publicitarias, cuyo modus operandi actualmente no se maneja en regiones ni en Viña del Mar donde, pese a múltiples deficiencias del sistema, por años ha funcionado con mayor protagonismo de emprendimientos locales.

Hace algunos meses, este medio advertía que la empresa Global Media, una de las más grandes en vía pública, podría adjudicarse una millonaria concesión publicitaria en la comuna de Ñuñoa. Sin embargo, alertaba que esta multinacional mantenía millonarias deudas con municipios como Colina, La Reina, Las Condes y Vitacura. Pese a ello, Ñuñoa quería adjudicarle 21 espacios publicitarios.

De acuerdo con antecedentes revisados por dicho sitio, Global Media mantenía al momento de ese reportaje obligaciones impagas con municipios como Colina, La Reina, Las Condes y Vitacura, en el marco de concesiones similares de mobiliario urbano y publicidad.

UN SERVICIO POR OTRO Y POSIBLE RELACIÓN DE EMPRESAS

Hoy lo que se buscaría en Viña del Mar es replicar un modelo de negocios que ya se hace en Maipú. Conocida es la relación que sostienen el alcalde Tomás Vodanovic con la alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti. La cercanía entre ambos también se replica en sus equipos de trabajo. Algunos de los que están hoy en la Ciudad Jardín vienen de la capital. Otras personas inclusive han trabajado en agencias de publicidad y tienen relación con las grandes empresas de Vía Pública de la capital.

Uno de los modelos de negocios es lo que realiza Maipú. Sin ir más lejos, hace un tiempo se firmó un acuerdo de una UTP (Unión Temporal de Proveedores) entre la empresa Sercom Servicios de Construcción y Mantención SPA y la empresa Global Media S.A. por un monto de más de 3 mil 600 millones de pesos para el mantenimiento rutinario y periódico y conservación reactiva de puntos de parada del Sistema de Transporte Público Metropolitano. En otras palabras, paraderos con publicidad. Un servicio lo construye, otro lo vende.

Al revisar contratos del propio Municipio de Viña del Mar, ya la plataforma de Mercado Público muestra que la entidad dirigida por Macarena Ripamonti ha trabajado con una de estas empresas, nos referimos a Sercom.

El año 2025, esta empresa que funciona unida en variados contratos con Global Media, se adjudicó un contrato de más de 300 millones de pesos en la comuna para la conservación de zonas de parada de buses.

EL HOMBRE TRAS GLOBAL MEDIA

Una de las personas que más conoce este tipo de alianzas y negocios con los municipios es Federico Diez Copelli, un argentino que llegó hace mucho tiempo al país cuando trabajaba para otro grupo publicitario, el conocido Sarmiento.

El llamado Grupo Sarmiento se adjudicó millonarias posiciones en diferentes municipios del país. Conocedores del mercado cuentan que este grupo, tras cinco años de explotación de paletas, gigantografías y otras plataformas publicitarias novedosas, se fue entre gallos y medianoche generando graves problemas financieros a diversas comunas.

Concentrado en el Santiago de Joaquín Lavín, con presencia en La Reina, Las Condes y Vitacura, entre otras comunas, el Grupo Sarmiento captó el 30% del mercado y contratos por 9 millones de dólares, como informó en su momento el gerente general de la empresa, Federico Diez Copelli, hoy con el mismo cargo en Global Media SA, según cuenta ElPeriodista.cl.

Pero, a fines del 2003, el Grupo Sarmiento no pagó los cánones acordados con el Municipio de Santiago y tampoco las multas que se le aplicaron. La crisis fue en cascada y ocurrió lo mismo en todos los lugares donde ganó las licitaciones, ofertando hasta el doble que la competencia.

Hoy Federico Diez Copelli está al mando de Global Media, empresa que tendría sus ojos puestos en Viña del Mar para generar una triangulación de negocios muy similar a la expuesta, por ejemplo, en el Municipio de Maipú, administrado por Vodanovic, el mismo que es muy cercano a Ripamonti. Todo en familia, algo que preocupa a quienes conocen del mercado publicitario local en la Ciudad Jardín.

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