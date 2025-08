El podio no cambia en el Distrito 6: Encuesta confirma favoritismos por Chiara Barchiesi, Manuel Millones y Cristián Mella

A tres meses y medio del gran proceso eleccionario en Chile, donde tendremos que elegir a nuestro nuevo Presidente de la República, pero también a diputados y senadores en las regiones que corresponda, la danza de nombre comienza a consolidarse con miras a lo que será la Elección Parlamentaria en la región de Valparaíso.

Así es como la atención se posiciona en la zona, que no solo tiene que elegir a sus cinco escaños en la Cámara Alta, sino que también debe votar por sus representantes en el Distrito 7 de la zona costera y en el Distrito 6 de la zona interior en la Cámara Baja.

Es en este escenario donde Puranoticia.cl accedió a una encuesta de Monitor Electoral y Medios Digitales de Chile, la cual comparte una mirada actualizada respecto a lo que será la competición por la Cámara de Diputados en el Distrito 6 de Valparaíso.

Pero antes de detallar sus resultados, vale recordar que éste se compone de Calle Larga, Cabildo, Catemu, Hijuelas, La Calera, La Cruz, La Ligua, Limache, Llay Llay, Los Andes, Nogales, Olmué, Panquehue, Papudo, Petorca, Puchuncaví, Putaendo, Quillota, Quilpué, Quintero, Rinconada, San Esteban, San Felipe, Santa María, Villa Alemana y Zapallar.

Respecto al formato de las entrevistas, éste se realizó con encuestas vía correo electrónico, mensajes de WhatsApp y de forma presencial a 958 personas de 18 o más años que están inscritas en alguna de las 26 comunas del Distrito 6 de Valparaíso. Sobre el estudio realizado entre el 21 y el 31 de julio, sus datos fueron ponderados a nivel de sujetos por zona, género y edad, obteniendo una muestra de representación.

Ante la pregunta: Si las elecciones para elegir Diputada o Diputado fueran el próximo domingo, ¿por quién de estas personas usted votaría? Estos fueron los resultados.

En primer lugar –tal como en los últimos dos sondeos– aparece la actual diputada Chiara Barchiesi, quien podría obtener la reelección gracias al 12,5% que obtiene en esta medición. Esta cifra es 0,6 puntos porcentuales mayor a la de inicios de junio por la representante del Partido Republicano que buscará otros cuatro años en el cargo.

Más atrás, con 9,7% aparece el ex consejero regional (core) y ex candidato a Gobernador Regional, Manuel Millones, quien también buscaría un escaño en la Cámara de Diputados. La ex autoridad regional dio un importante salto de 2,2 puntos porcentuales en relación a la última encuesta, cuando registró un 7,5% y aparecía tercero.

El podio lo completa el también ex consejero regional (core) Cristián Mella, quien se quedaría con un 8,1% de las preferencias. La figura de la Democracia Cristiana (DC) es una de sus dos grandes apuestas que tiene la colectividad para competir por la zona interior de la región de Valparaíso, con chances claras de lograr el escaño.

Con 7,5% de las preferencias aparece la carta de Renovación Nacional (RN), Samira Chahuán, quien también asoma con claras opciones de ingresar a la Cámara.

El segundo nombre fuerte de la DC es el del diputado independiente Gaspar Rivas, quien ingresó hace algunas semanas a la Bancada DC, partido que le cedería un cupo para competir por la reelección en la zona interior de la región de Valparaíso. Según la encuesta, el "Sheriff" suma un 5,0% de respaldos en su camino a la reelección.

Luego, una figura del Partido Socialista (PS) aparece en el listado con opciones de mantenerse en la Cámara Baja: hablamos del diputado Nelson Venegas, quien según Monitor Electoral y Medios Digitales de Chile se quedaría con un 4,9%. Su más que seguro compañero de lista será el ex alcalde de Quilpué, Mauricio Viñambres, quien registra un 4,6% de las preferencias según el sondeo realizado a fines de julio.

En tanto, la ex delegada presidencial regional de Valparaíso y representante del Partido Comunista (PC) a la contienda electoral de noviembre, Sofía González, aparece en el octavo puesto con un 4,0% de las preferencias en este camino a la Cámara.

Ya más atrás, con un 2,9% de las preferencias, aparece el ex diputado de Renovación Nacional (RN), Luis Pardo; seguido por el 2,2% de los votos que podría obtener uno de sus compañeros de fórmula, el ex core Percy Marín. Con un 2,1%, en tanto, aparece el ex gobernador provincial de Marga Marga, Christian Cárdenas; mientras que Javier Crasemann, carta de la UDI, se queda con el 2,0% de los votos.

Bajo el umbral de los 2 puntos porcentuales se ve al presidente regional del Frente Amplio (FA) en Valparaíso, Sebastián Farfán, quien registra un 1,9%. Daniel Morales, ex alcalde de Limache, y precandidato de RN, anota un 1,6% de apoyos; mientras que la actual diputada frenteamplista, María Francisca Bello, reporta 1,3%. Finalmente, y con sólo un 0,5% de las preferencias, aparece el precandidato republicano Benjamín Lorca.

Vale hacer presente que un 29,2% de las personas consultadas por el sondeo de Monitor Electoral y Medios Digitales de Chile indicaron no saber o prefirieron no responder ante la única pregunta asociada a la Elección a Diputados por el Distrito 6 de Valparaíso.

