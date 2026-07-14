"Él pierde el conocimiento": defensa del cabo de la Armada apunta a un desmayo tras el fatal atropello en feria de Viña del Mar

La conmoción y la búsqueda de respuestas marcan las horas previas a la formalización del cabo de la Armada involucrado en el trágico atropello múltiple registrado en una feria de Viña del Mar, que dejó seis personas fallecidas. Tras la ampliación del plazo de su detención hasta este miércoles, su abogado defensor, Gonzalo Yuseff, entregó detalles sobre el estado de salud del conductor y la tesis con la que enfrentarán la investigación judicial.

En conversación con Puranoticia.cl, el jurista descartó de manera tajante las distintas versiones y rumores que surgieron en redes sociales tras el accidente, asegurando que muchas de ellas respondían a especulaciones generadas tras la tragedia.

"Te lo descarto todo de entrada, porque todo lo que ha salido es producto de ese morbo colectivo que se produce en catástrofes", enfatizó Yuseff, confirmando además que el imputado viajaba completamente solo y que los exámenes de alcotest y narcotest resultaron negativos.

HIPÓTESIS DE LA DEFENSA

De acuerdo con la versión entregada por la defensa, el cabo de la Armada —a quien describió como una persona sana, deportista y con una calificación profesional como explosivista dentro de la institución— habría sufrido una descompensación médica mientras conducía, lo que habría provocado la pérdida de control del vehículo.

"Él pierde el conocimiento y se va contra el paradero, sin tener noción de qué pasaba, y luego recupera el conocimiento estando en el suelo y siendo golpeado", relató el abogado, haciendo referencia a la agresión que sufrió su representado por parte de testigos tras el impacto.

Respecto a las causas del desvanecimiento, Yuseff comparó el episodio con una lipotimia y aseguró que se trata de un fenómeno complejo de determinar.

"La gente sana que se desmaya puede responder a muchas causas (...) es un fenómeno muy difícil de diagnosticar antes y de determinar qué fue lo que lo causó".

OCUPACIÓN DE LAS VEREDAS

Consultado por el evidente exceso de velocidad que se observa en los registros audiovisuales del accidente, el defensor sostuvo que este elemento debe analizarse considerando la tesis de la pérdida de conciencia. Según explicó, al tratarse de un vehículo automático, el desmayo habría provocado que el conductor mantuviera el pie presionado sobre el acelerador de manera involuntaria.

"Respecto de la expresión ya más jurídica de exceso de velocidad, yo creo que eso se aplica respecto de alguien que está consciente, en el sentido de que asume deliberadamente que va a apretar el acelerador. Si yo parto de la base que esta persona estaba desmayada, no hay exceso de velocidad".

Por otra parte, el abogado incorporó al debate las condiciones del espacio público donde funcionaba la feria, planteando que la presencia de puestos y personas en la vereda debe ser considerada dentro del análisis de responsabilidades.

"Uno se puede desmayar y se puede ir contra la vereda, pero no sería un tema si la vereda no estuviera ocupada con una feria (...) las circunstancias de que estuviese lleno de gente, sin duda son un elemento que por lo menos no sé de quién será culpa, pero no de mi representado", sostuvo Yuseff, apuntando a un eventual problema de ordenamiento del lugar.

ESCENARIO JUDICIAL

El imputado, quien actualmente presenta lesiones graves producto de la agresión posterior al accidente, incluyendo una posible fractura craneal, permanece bajo custodia policial a la espera de la audiencia de formalización.

Ante la posibilidad de que la Fiscalía solicite la prisión preventiva debido a la gravedad del hecho y al número de víctimas fatales, el abogado defensor adelantó que buscará una medida cautelar menos gravosa para su representado.

"A mí me parece que la medida cautelar adecuada por la gravedad de los resultados es un arresto domiciliario total y eventualmente me imagino que la Fiscalía pedirá prisión preventiva. Yo creo que esa es la discusión", concluyó.

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