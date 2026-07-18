Ejército despliega 52 efectivos en la provincia de Quillota para apoyar respuesta ante emergencia por intensos sistemas frontales

Aprovechando la disminución de las precipitaciones durante la mañana de este sábado, las autoridades comenzaron a reorganizar el despliegue de recursos para enfrentar las consecuencias del sistema frontal que afecta a la región de Valparaíso, especialmente en la provincia de Quillota, donde continúa vigente la Alerta Roja.

Desde el estadio Lucio Fariña Fernández, la delegada presidencial provincial de Quillota, Pilar Cuevas, señaló a Puranoticia.cl que este período de menor intensidad del temporal permitirá reevaluar la emergencia y reforzar el trabajo en terreno.

En ese contexto, dijo "agradecer este 'ojo del huracán' de esta mañana, que nos permite reorganizar los equipos y evaluar la situación provincial".

Asimismo, informó que "de acuerdo a la nueva Alerta Roja, ahora contamos con el apoyo del Ejército Nº1 Granadero, donde vamos a contar con 52 hombres previstos de equipamiento", precisando que junto al coronel Ramos, comandante del regimiento, y Carabineros, se está definiendo la distribución de los efectivos en Quillota.

La representante del Gobierno agregó que el despliegue también considera solicitudes formuladas por otras comunas de la provincia. En ese sentido, explicó que "también teniendo en cuenta los requerimientos que nos han hecho desde la comuna de La Calera, donde desde muy temprano hemos estado en contacto con el encargado de Gestión de Riesgos, y también con la comuna de Nogales".

Finalmente, Cuevas informó que "también me apronto a hacer un recorrido para ver en qué situación se encuentra La Cruz y en qué situación se encuentra Hijuelas, que ayer estaban sin luz y estaban bastante complicados después de las ráfagas de viento por muchas caídas de árboles".

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