EFE Valparaíso redujo recorridos del Tren Limache - Puerto por obras de reparación tras daños causados por el sistema frontal

Desde las 11:00 horas, el servicio operó únicamente entre las estaciones Limache y Miramar, con una frecuencia de 20 minutos, mientras se realizan reparaciones en el sector costa.
EFE Valparaíso informó que este martes 21 de julio debió modificar la operación del servicio Tren Limache - Puerto debido a trabajos de reparación de infraestructura afectados por el sistema frontal que impactó a la región de Vaparaíso estos días.
A través de un comunicado, la compañía de transportes indicó en sus redes sociales que "debido a trabajos de reparación de infraestructura en el sector costa, afectados por el sistema frontal, desde las 11:00 horas el servicio operará solo entre las estaciones Limache y Miramar con frecuencia de 20 minutos".
Cabe hacer presente que los trabajos tendrán una duración aproximada de 3 horas.
Asimismo, EFE Valparaíso llamó a los usuarios a organizar sus desplazamientos y mantenerse atentos a las actualizaciones sobre el servicio. "Planifica tu viaje y mantente informado por nuestros canales oficiales", señaló la empresa.
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