EFE Valparaíso redujo recorridos del Tren Limache - Puerto por obras de reparación tras daños causados por el sistema frontal

EFE Valparaíso informó que este martes 21 de julio debió modificar la operación del servicio Tren Limache - Puerto debido a trabajos de reparación de infraestructura afectados por el sistema frontal que impactó a la región de Vaparaíso estos días.

A través de un comunicado, la compañía de transportes indicó en sus redes sociales que "debido a trabajos de reparación de infraestructura en el sector costa, afectados por el sistema frontal, desde las 11:00 horas el servicio operará solo entre las estaciones Limache y Miramar con frecuencia de 20 minutos".

Cabe hacer presente que los trabajos tendrán una duración aproximada de 3 horas.

Asimismo, EFE Valparaíso llamó a los usuarios a organizar sus desplazamientos y mantenerse atentos a las actualizaciones sobre el servicio. "Planifica tu viaje y mantente informado por nuestros canales oficiales", señaló la empresa.

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