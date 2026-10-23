Duro cruce por obras en Av. Altamirano: Alcaldesa Nieto denuncia "castigo político" y edil Contreras la acusa de "sacar provecho"

Los trabajos para recuperar la avenida Altamirano de Valparaíso, afectada por los temporales de julio que provocaron graves daños y un socavón en pleno borde costero, a los pies del cerro Playa Ancha, abrieron un nuevo frente de disputa política en el municipio porteño. Y es que. mientras la alcaldesa Camila Nieto cuestiona la lentitud de las obras del Ministerio de Obras Públicas (MOP) y advierte que apenas registran un 10% de avance, el concejal Leonardo Contreras salió a refutar su diagnóstico y la acusó de utilizar políticamente una emergencia que afecta la conectividad de la ciudad.

El enfrentamiento tiene como telón de fondo una intervención que requiere dos etapas: primero, ejecutar las obras marítimas de protección para contener el ingreso del agua y estabilizar el sector; después, avanzar en la recuperación de la vía propiamente tal. Precisamente, esa diferencia es la que explica las posiciones contrapuestas entre ambas autoridades: Nieto pone el foco en la demora que percibe en la recuperación de la vía, mientras Contreras sostiene que el porcentaje cuestionado no refleja el avance de las obras de protección que deben completarse antes de pavimentar.

Bajo este contexto, la primera autoridad comunal ha endurecido sus críticas al Ejecutivo por los retrasos en distintas obras pendientes para Valparaíso y por lo que considera una falta de respuesta a las necesidades de las regiones. En ese contexto, también manifestó sus dudas sobre la prioridad que recibirían las ciudades encabezadas por autoridades críticas del Gobierno, luego de cuestionar los recortes presupuestarios y las modificaciones que han evitado una mayor recaudación.

"Yo no quiero pensar mal, pero efectivamente las dos ciudades que nombras son las dos ciudades donde tenemos alcaldesas también, que manifiestamente, y puedo hablar por mí, nosotras hemos sido bastante críticas de los recortes presupuestarios, he sido bastante crítica también de las modificaciones que se han hecho para evitar recaudación", sostuvo la alcaldesa Camila Nieto sobre este presunto "castigo político".

En el caso de la avenida Altamirano, la jefa comunal porteña planteó que "es inaceptable que una obra tan crítica para Valparaíso registre apenas un 10% de avance después de meses de ejecución los trabajos mantengan un avance de apenas un 10%, pese al tiempo transcurrido desde la emergencia". Asimismo, sostuvo que "el Gobierno y el Ministerio de Obras Públicas tienen que entender que esta obra es urgente y que no hay espacio para seguir acumulando retrasos".

"APROVECHAMIENTO POLÍTICO"

La respuesta a estas palabras llegó desde el concejal RN Leonardo Contreras, quien aseguró a Puranoticia.cl que la alcaldesa porteña estaría entregando una visión incompleta del estado de las obras y cuestionó que utilizara el porcentaje de avance para criticar al Gobierno sin considerar las etapas técnicas del proyecto.

"Lamentablemente, y con esto quiero mandarle un mensaje a la alcaldesa de Valparaíso, ha tratado de sacar provecho político de una situación sumamente grave y que afecta casi un tercio de la población de Valparaíso, como lo son las obras en la avenida Altamirano", afirmó respecto a lo que ocurre a los pies del cerro Playa Ancha.

El concejal sostuvo también que "acá no se solucionan los problemas haciendo críticas por redes sociales o leyendo el diario. Nosotros, de manera responsable, tomamos contacto con Boris Olguín, director de Obras Portuarias de la región de Valparaíso, quien nos explicó claramente por qué hace dos semanas las obras llevaban un 10% de avance producto de las intensas marejadas".

Según explicó, la intervención se divide en dos etapas y la primera corresponde a las obras marítimas que ejecuta la Dirección de Obras Portuarias. Estas contemplan el enrocado y el muro de protección que permitirán contener el ingreso del agua y habilitar las condiciones necesarias para que posteriormente se pueda trabajar en la recuperación de la calzada.

Contreras agregó que, de acuerdo con los antecedentes que recibió, las obras de protección costera alcanzarían un 90% de avance, cifra que –a su juicio– permite dimensionar de otra manera el estado de la intervención. "¿Por qué llevan un 10% de avance? Porque, primero, se tiene que avanzar en el enrocado, porque si no el agua va a seguir entrando y cómo vamos a estar poniendo un pavimento nuevo –que está a cargo de la Dirección de Vialidad– si es que no tenemos aún el enrocado", planteó.

El edil insistió en que "esas obras llevan un 90% de avance en las obras de protección, que son esenciales y sin las cuales no se puede llevar a cabo la obra principal, que es la ruta, la calle propiamente tal".

ACUSA "IGNORANCIA"

Más allá de las diferencias sobre el estado de los trabajos, Contreras acusó a Nieto de que "la ignorancia, la prepotencia y el aprovechamiento político acá están causando confusión en la comunidad. Nosotros, como autoridades electas, tenemos que tener la responsabilidad de informar de manera responsable".

Por último, el concejal porteño aseguró que "las obras siguen, nosotros vamos a seguir fiscalizando, pero con responsabilidad y altura de miras".

PURANOTICIA