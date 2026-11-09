Drones con cámaras térmicas detectan uso de fuego no autorizado en una zona del fundo El Carmen de Quilpué

El uso de fuego para cocinar en un sector de riesgo en el fundo El Carmen fue detectado mediante un sobrevuelo con drones equipados con cámaras térmicas, en el marco de un plan piloto impulsado por el Municipio de Quilpué.

La tecnología permitió identificar la presencia de fuego en un lugar no habilitado y determinar la presencia y cantidad de personas que se encontraban en el sector.

Tras dar con esta situación, el equipo emitió una advertencia sonora a través del dron, mediante mensajes de audio que alertaron sobre los riesgos de esta práctica.

La alcaldesa Carolina Corti indicó que "estamos incorporando tecnología e innovación al servicio de la seguridad de nuestra comuna. Queremos anticiparnos a las situaciones de riesgo y actuar oportunamente frente a conductas irresponsables que pueden terminar provocando incendios. Es importante que la comunidad tome conciencia de los riesgos de utilizar fuego en sectores no habilitados, especialmente en verano. Con estos drones vamos a reforzar la fiscalización y proteger a nuestros vecinos, sus viviendas y nuestro entorno natural”.

Además de las cámaras térmicas, los dispositivos cuentan con herramientas de inteligencia artificial que permiten reconocer personas y vehículos, ampliando las capacidades de vigilancia y prevención del municipio.

El sistema está a cargo de la Dirección de Gestión de Riesgos y Emergencias y comenzará a utilizarse junto con otros dispositivos durante la temporada de verano. Su despliegue estará especialmente enfocado en jornadas de altas temperaturas y condiciones que incrementen el riesgo de incendios forestales.

Los patrullajes aéreos se concentrarán en sectores previamente identificados por registrar incivilidades, con el propósito de reforzar la fiscalización y prevención.

PURANOTICIA