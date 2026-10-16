Muere mujer que había sido rescatada tras caer al mar en la Caleta Portales de Valparaíso

Una mujer de unos 35 años falleció luego de caer al mar en las inmediaciones del muelle de Caleta Portales, en Valparaíso, durante la tarde de este viernes 16 de octubre.

De acuerdo con los antecedentes entregados por la Autoridad Marítima de Valparaíso, cerca de las 13:45 horas se tomó conocimiento del hallazgo de una persona flotando en el mar. Según la información preliminar, la mujer habría estado observando a los lobos marinos del sector cuando cayó al agua.

La víctima fue rescatada por pescadores de la misma Caleta Portales, quienes la sacaron del mar antes de que personal del Servicio de Atención Médica de Urgencia (SAMU) la trasladara hasta un centro asistencial.

En los antecedentes conocidos inicialmente por Puranoticia.cl se informó que la mujer mantenía signos vitales al momento de recibir asistencia. Sin embargo, posteriormente fue trasladada a un centro asistencial, confirmándose su fallecimiento.

Tras el procedimiento, una patrulla de la Policía Marítima concurrió al lugar para realizar las diligencias correspondientes, recabar mayores antecedentes sobre lo ocurrido y establecer la identidad de la mujer.

La investigación del caso es liderada por la Fiscalía local de Valparaíso, que determinó inicialmente la reserva de la causa para recopilar mayores antecedentes.

PURANOTICIA