800 estudiantes de Valparaíso se movilizaron hasta la plaza O’Higgins este martes para hacerse cargo de un desafío transformador: con el apoyo de voluntarios, la suma de más de 20 marcas de la zona, protagonizaron la tercera versión de «Valparaíso sin Basura», la cual logró recoger más de 2 toneladas de basura de la ciudad y más de 500 kilos que se usarán para reciclaje, duplicando lo logrado en la versión 2024.

La actividad convocada por la Fundación Pacto Social y Kyklos junto a un grupo de liderazgo adolescente de las escuelas del Almendral, incluyó 30 cuadrillas que se repartieron por todo el centro de la ciudad, recogiendo desde colillas de cigarros, botellas, envases plásticos, hasta ruedas de auto y fierros. Alrededor del 20% de ese total podrá ser reciclado a través de Kyklos, que lo trasladará a su Centro Inclusivo R para darle un nuevo uso.

Sebastián Herceg, de Kyklos, destacó que "esta jornada los jóvenes son los que movilizan este espacio desde el lado positivo, de sentir que es posible juntarnos todos y hacer que ese pequeño grano de arena se multiplique por más de 800 personas, para demostrarle a la ciudadanía que es posible. La gente tiene que entender que el problema de la basura es algo cotidiano, que depende de cada uno de nosotros hacernos cargo. Y eso es lo que los jóvenes quieren hoy día: hacerse cargo del problema de la basura de su ciudad. ¿Qué podemos reciclar? Botellas plásticas, papeles, cartones, elementos de vidrio, latas de leche, que se encuentran muchas en todas partes. Hay colillas de cigarro también e hicimos una alianza con Inema para poder reciclar todas esas colillas que se van a transformar en, por ejemplo, frisbees, elementos estructurales como mesas”.

MÁS DE 20 MARCAS SE SUMARON A LA JORNADA

Además de los jóvenes y voluntarios, en la jornada participaron más de 20 marcas de la zona, entre ellas entre ellas Cambiaso, Agunsa / TPV, Ultraport, Medlog, Wiclinic, Embonor (Coca-Cola), Veolia, Imeko, Demaria (Igenix), Puerto Valparaíso, Cinemark, la Asociación Gremial Pedro Montt, Triciclos, FOLOVAP y la Comunidad de Organizaciones Solidarias, junto a la Municipalidad de Valparaíso, el SLEP Valparaíso, el INJUV, la Universidad Técnica Federico Santa María a través de su Dirección de Vinculación con el Medio e INACAP.

“Estamos sumamente contentos y orgullosos de ver que nuevamente los jóvenes fueron los protagonistas de un cambio positivo para la ciudad, trabajando en sus propios entornos. Ellos habían hecho un diagnóstico de que la basura representaba un problema que los hacía perder los espacios públicos y le daba espacio a la inseguridad y a la delincuencia, y quisieron hacer algo concreto para cambiar eso. Hoy vemos las calles mucho más limpias, pero además vemos alegría, optimismo y ganas de mejorar y de contribuir también al medio ambiente”, destacó Montserrat Vargas, jefa del área social de la Fundación Pacto Social.

JÓVENES LÍDERES

La jornada completa estuvo marcada por el optimismo de los voluntarios y de los jóvenes de diversas escuelas y universidades, que recorrieron durante horas las calles de Valparaíso para realizar labores de limpieza y reciclaje, y así contribuir no solo a limpiar la ciudad, sino también al cuidado del medio ambiente.

“Lo que más rescato de esta actividad es el bienestar que le podemos hacer como comunidad a nuestra ciudad de Valparaíso. A esta actividad de recolectar basura, limpiar las calles, vinieron jóvenes de diferentes partes. Nosotros hemos podido convivir entre nosotros, en las cuadrillas. Y realmente siento que he aprendido que se pueden hacer actividades en comunidad para iluminar nuestra ciudad”, comentó Florencia Basauri, estudiante participante del programa de liderazgo de Fundación Pacto Social.



“Lo que más pude rescatar fue la energía y las ganas que tenían todos los jóvenes de poder apoyar a nuestra comunidad. Estar en las calles limpiando, conocernos, hablarnos también entre jóvenes, y que se consiguió el objetivo, que fue reunir mucha basura que había por las calles”, agregó José Manuel Cid, del Liceo Juana Ross.

Tras esta jornada, tanto los jóvenes como las autoridades se comprometieron a seguir trabajando por un Valparaíso sin basura, y es probable que vuelvan a ser convocados a esta actividad en los próximos años.

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