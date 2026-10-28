Dos sujetos fueron detenidos en Villa Alemana por amenazas con cuchillo y agresiones a personal de salud

Dos procedimientos culminaron con la detención de individuos presuntamente involucrados en hechos de amenazas con arma blanca y agresiones y amenazas contra funcionarios de Salud.

En ambos casos, equipos de Seguridad Pública de la Municipalidad de Villa Alemana intervinieron para recabar antecedentes, apoyar las actuaciones y coordinar los procedimientos con Carabineros de Chile.

Mientras personal de Seguridad Pública Municipal realizaba patrullajes preventivos a pie, le correspondió intervenir en un procedimiento originado por una denuncia de amenazas con un arma cortopunzante, específicamente un cuchillo, contra el propietario del local comercial Zíngaro.

Según informó Claudio Mendiboure, director de Seguridad Pública de Villa Alemana, el afectado entregó los antecedentes de lo ocurrido y formalizó la denuncia correspondiente. El equipo municipal prestó colaboración durante la intervención y coordinó las actuaciones con Carabineros de Chile.

Minutos después, el denunciante fue trasladado a la 6ª Comisaría de Villa Alemana para entregar los antecedentes del caso. Asimismo, uno de los integrantes del equipo municipal prestó declaración ante personal policial para aportar información sobre los hechos y la intervención realizada. El procedimiento quedó a cargo de Carabineros de Chile, a la espera de las instrucciones del Ministerio Público y de la resolución correspondiente respecto del detenido.

En un segundo procedimiento, a las 04:00 horas, la Dirección de Seguridad Pública recibió un llamado de emergencia a través del número 1211, que solicitaba la concurrencia al Hospital de Peñablanca por un incidente protagonizado por un individuo que había sido agredido previamente en las afueras de la 3ª Compañía de Bomberos.

De acuerdo con los antecedentes, mientras recibía atención médica por sus lesiones, el sujeto habría agredido físicamente y amenazado de muerte a funcionarios de Salud, para posteriormente huir del recinto. El equipo de Seguridad Pública concurrió al hospital, recabó información y desplegó un operativo de búsqueda que permitió ubicar y detener al presunto agresor en calle Manuel Montt, donde se encontraba consumiendo alcohol en la vía pública.

Finalmente, el individuo fue trasladado a la 6ª Comisaría de Carabineros para el procedimiento correspondiente.

Por su parte, el médico Sebastián Soto realizó la denuncia por las agresiones y amenazas sufridas por el personal de Salud.

Tras estos operativos, el alcalde Nelson Estay comentó que “estos procedimientos demuestran la importancia de contar con equipos de Seguridad Pública preparados para responder de manera rápida y oportuna ante las situaciones que afectan a nuestros vecinos. Nuestros funcionarios están disponibles las 24 horas del día, los siete días de la semana, para atender los requerimientos de la comunidad y actuar en coordinación permanente con Carabineros de Chile. En este trabajo, el número 1211 cumple un papel fundamental, porque permite alertar sobre situaciones que requieren

intervención y activar la respuesta de nuestros equipos”.

PURANOTICIA