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Dos sismos de mediana intensidad se percibieron en la región de Coquimbo y Valparaíso

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El Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile informó que el segundo movimiento telúrico tuvo lugar a 73 kilómetros al noreste de Quintero, el que alcanzó una magnitud de 4.1.

Dos sismos de mediana intensidad se percibieron en la región de Coquimbo y Valparaíso
Domingo 19 de julio de 2026 10:52
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Dos sismo de mediana intensidad se percibieron durante la mañana de este domingo 19 de julio en la región de Coquimbo y en la región Valparaíso. 

El Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile informó que la magnitud del primer movimiento telúrico fue de 3.6 y se localizó a 72 kilómetros al suroeste de Pichidangui, a las 10:31 horas de este domingo.

De acuerdo a lo detallado por el organismo, este temblor fue seguido por un segundo movimiento telúrico registrado a las 10:45 horas, está vez a 73 kilómetros al noreste de Quintero, el que alcanzó una magnitud de 4.1.

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