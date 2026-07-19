Dos sismos de mediana intensidad se percibieron en la región de Coquimbo y Valparaíso

Dos sismo de mediana intensidad se percibieron durante la mañana de este domingo 19 de julio en la región de Coquimbo y en la región Valparaíso.

El Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile informó que la magnitud del primer movimiento telúrico fue de 3.6 y se localizó a 72 kilómetros al suroeste de Pichidangui, a las 10:31 horas de este domingo.

De acuerdo a lo detallado por el organismo, este temblor fue seguido por un segundo movimiento telúrico registrado a las 10:45 horas, está vez a 73 kilómetros al noreste de Quintero, el que alcanzó una magnitud de 4.1.

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