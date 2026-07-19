Dos sismos de mediana intensidad se percibieron en la región de Coquimbo y Valparaíso

El Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile informó que el segundo movimiento telúrico tuvo lugar a 73 kilómetros al noreste de Quintero, el que alcanzó una magnitud de 4.1.
Dos sismo de mediana intensidad se percibieron durante la mañana de este domingo 19 de julio en la región de Coquimbo y en la región Valparaíso.
El Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile informó que la magnitud del primer movimiento telúrico fue de 3.6 y se localizó a 72 kilómetros al suroeste de Pichidangui, a las 10:31 horas de este domingo.
De acuerdo a lo detallado por el organismo, este temblor fue seguido por un segundo movimiento telúrico registrado a las 10:45 horas, está vez a 73 kilómetros al noreste de Quintero, el que alcanzó una magnitud de 4.1.
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