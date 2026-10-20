Dos personas resultaron con quemaduras tras incidente con cocinilla a gas en Quillota

Dos personas que sufrieron quemaduras tras un incidente relacionado con una cocinilla a gas fueron trasladadas hasta el Hospital Biprovincial Quillota-Petorca, en un procedimiento que movilizó a equipos de emergencia de la red asistencial.

De acuerdo con los antecedentes preliminares, el traslado se realizó gracias a la coordinación entre el SAMU y personal de la Autopista Los Andes.

Ambos pacientes permanecen en estado reservado. Hasta el momento, no se han informado públicamente detalles sobre la gravedad de sus lesiones, sus edades, sus identidades ni el lugar específico donde ocurrió el incidente.

El hecho vuelve a poner atención en los riesgos asociados al uso de artefactos que funcionan con gas, cuya manipulación puede derivar en accidentes con quemaduras.

Como medida preventiva, se recomienda utilizar estos equipos en espacios ventilados, revisar periódicamente el estado de las mangueras y conexiones, y evitar manipularlos cerca de otras fuentes de calor.

PURANOTICIA