Click acá para ir directamente al contenido
PURANOTICIA TV ×
PURANOTICIA TV EN VIVO
Dos personas lesionadas dejó colisión entre dos vehículos en el sector Achupallas de Viña del Mar

Dos personas lesionadas dejó colisión entre dos vehículos en el sector Achupallas de Viña del Mar

  • Compartir en Whatsapp
  • Compartir en LinkedIn

El accidente de tránsito se registró la noche de este martes en las calles Vicente Salinas con Estanislao Loayza, a la altura del paradero 5.

Dos personas lesionadas dejó colisión entre dos vehículos en el sector Achupallas de Viña del Mar
Martes 13 de octubre de 2026 22:42
  • Compartir en Whatsapp
  • Compartir en LinkedIn

visitas

Un accidente de tránsito se registró la noche de este martes en la comuna de Viña del Mar, región de Valparaíso.

Dos vehículos menores colisionaron en las calles Vicente Salinas con Estanislao Loayza, en el sector de Achupallas.

Debido a la emergencia donde uno de los automóviles quedó semi volcado, dos personas resultaron lesionadas a la altura del paradero 5.

La Central de Comunicaciones del Cuerpo de la Ciudad Jardín despachó a las máquinas 21 y 92 al rescate vehícular simple.

PURANOTICIA

Cargar comentarios