Dos personas lesionadas dejó colisión entre dos vehículos en el sector Achupallas de Viña del Mar

Un accidente de tránsito se registró la noche de este martes en la comuna de Viña del Mar, región de Valparaíso.

Dos vehículos menores colisionaron en las calles Vicente Salinas con Estanislao Loayza, en el sector de Achupallas.

Debido a la emergencia donde uno de los automóviles quedó semi volcado, dos personas resultaron lesionadas a la altura del paradero 5.

La Central de Comunicaciones del Cuerpo de la Ciudad Jardín despachó a las máquinas 21 y 92 al rescate vehícular simple.

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