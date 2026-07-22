Dos personas fueron encontradas sin vida al interior de una vivienda en el sector de Boco en Quillota

De acuerdo con los primeros antecedentes entregados por Carabineros, las víctimas corresponderían a un hombre de 60 años y una mujer de 50.
Dos personas fueron encontradas sin vida al interior de una vivienda en el sector Quebrada del Ají, en Boco, comuna de Quillota.
Según antecedentes entregados por Carabineros, las víctimas corresponden a un hombre de 60 años y una mujer de 50.
Las víctimas habrían perdido la vida debido a una intoxicación por monóxido de carbono, no obstante, esto será establecido tras las diligencias investigativas y los peritajes correspondientes.
Hasta el sitio del suceso concurrió personal de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI), por instrucción del Ministerio Público.
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