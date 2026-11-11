Dos mujeres y un hombre fueron detenidos por vender drogas en pleno centro de Viña del Mar: incautan cocaína, ketamina y armas

Tres personas de nacionalidad chilena, dos mujeres y un hombre (entre ellos un adolescente), fueron detenidos por comercializar sustancias ilícitas en el centro de Viña del Mar, específicamente en las calles Quillota, Viana y Arlegui.

El procedimiento liderado por el equipo MT-0 de la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) de la PDI Viña del Mar, permitió concretar la detención de las dos mujeres en la vía pública, mientras que el tercer imputado cayó en una casa de Glorias Navales, lugar donde se dio cumplimiento a una orden judicial de entrada y registro.

Cabe señalar que dos de los involucrados mantenían órdenes de detención vigentes por tráfico de drogas, en el marco de la investigación desarrollada por la PDI.

Como resultado de las diligencias, se incautaron 185 gramos de cocaína base y 14 gramos de ketamina, además de una pistola, un rifle de aire comprimido, teléfonos celulares y un vehículo marca MG, vinculado a los hechos investigados.

Por instrucción del Ministerio Público, los tres detenidos serán puestos a disposición del Juzgado de Garantía de Viña del Mar para su respectivo control de detención.

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