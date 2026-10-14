Dos lesionados deja colisión entre vehículo y un camión en el sector de la cuesta El Pangal de Limache

Un accidente de tránsito se registró en el sector de la cuesta El Pangal, en la comuna de Limache, región de Valparaíso.

El siniestro vial de alta energía se produjo la noche de este miércoles a la altura del kilómetro 35, en la ruta 62.

Se trató de una colisión por alcance entre un vehículo menor y un camión de carga, la que dejó a dos personas lesionadas.

Hasta el lugar arribaron bomberos y servicios de emergencia de las comunas de Limache y Villa Alemana.

Cabe señalar que el tránsito vehicular se encuentra suspendido en ambos sentidos.

(Imagen: Javier Jonas Facebook)

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