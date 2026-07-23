Dos hombres con amplio prontuario policial fueron detenidos por robo con intimidación a local comercial en Viña del Mar

Un rápido y efectivo procedimiento desarrollado por personal de la Sección de Investigación Policial (SIP) de la 1ª Comisaría de Viña del Mar permitió la detención de dos hombres adultos, acusados de cometer un robo con intimidación que afectó a un céntrico establecimiento comercial de la comuna.

El delito ocurrió durante la tarde del miércoles 22 de julio, cuando fue asaltado el local comercial "De Marte", ubicado en el centro de la Ciudad Jardín. Tras recibir la denuncia, personal de servicio de la unidad inició de inmediato las primeras diligencias, en coordinación con el Ministerio Público.

Al respecto, la teniente Priscila Notebaert, de la 1ª Comisaría de Viña del Mar, señaló que "durante la tarde del miércoles 22 de julio, personal de servicio de la primera comisaría Viña del Mar acogió una denuncia por el delito de robo con intimidación que afectó al local comercial de nombre De Marte".

Por instrucción de la Fiscalía, los funcionarios de la SIP realizaron un trabajo investigativo basado en el levantamiento de evidencia y la revisión de registros audiovisuales, lo que permitió identificar a los presuntos responsables.

Según explicó la teniente Notebaert, "de acuerdo con lo instruido por el fiscal de turno, carabineros de la sección de investigación policial de la misma unidad realizan levantamiento de grabaciones donde en conjunto con las diligencias investigativas efectuadas logran ubicar a los autores procediendo a su detención".

Las diligencias permitieron establecer que los imputados corresponden a dos ciudadanos chilenos mayores de edad, ambos con antecedentes policiales pretéritos.

"Los detenidos corresponden a dos hombres adultos de nacionalidad chilena, ambos con amplio prontuario policial'', puntualizó la oficial.

Por disposición del Ministerio Público, ambos detenidos fueron puestos a disposición del Juzgado de Garantía correspondiente, donde enfrentarán su control de detención y posterior formalización de cargos.

PURANOTICIA