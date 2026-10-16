Dos focos de incendio se registran al interior del Parque Sausalito de Viña del Mar

Dos focos de incendio se registran en el Parque Sausalito de la ciudad de Viña del Mar, región de Valparaíso.

El primero de ellos se trataría de una cabaña abandonada, mientras que el segundo sería vegetación.

La Central de Comunicaciones del Cuerpo de Bomberos de la Ciudad Jardín despachó a a diversas máquinas a la emergencia que se registra la noche de este viernes.

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