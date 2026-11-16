Detectives de la Brigada Investigadora de Robos (BIRO) de la PDI Los Andes, por instrucción de la Fiscalía de Flagrancia, detuvieron a dos hombres, ambos chilenos, mayores de edad y sin antecedentes policiales, por su responsabilidad en el delito de robo en lugar no habitado que afectó a una empresa importadora de vehículos motorizados, eléctricos y a combustión.

Sujetos desconocidos ingresaron al recinto mediante el empleo de la fuerza y el corte del suministro eléctrico para inhabilitar los sistemas de seguridad, logrando sustraer especies avaluadas en cerca de 100 millones de pesos.

Gracias al trabajo de inteligencia y análisis policial efectuado en el sector, los oficiales determinaron que uno de los móviles robados, un camión, circulaba en dirección a la región Metropolitana, específicamente a la comuna de Colina.

Tras el operativo, los detectives lograron interceptar y fiscalizar el vehículo, concretando la detención de sus dos ocupantes y la recuperación tanto del camión como de parte de las especies sustraídas, entre ellas bicicletas eléctricas, motocicletas y cuatrimotos.

Asimismo, los peritajes permitieron posicionar científicamente a ambos imputados en el sitio del suceso.

Por instrucción del Ministerio Público, los detenidos fueron puestos a disposición del Juzgado de Garantía de San Felipe para su respectivo control de detención y formalización de cargos, mientras se continúa con las diligencias para identificar y ubicar al resto de los involucrados.

PURANOTICIA