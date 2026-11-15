Dos detenidos tras agredir y amenazar de muerte a inspectores de seguridad municipal en Quilpué: Municipio iniciará acciones legales

Un grave hecho de violencia se registró durante la madrugada de este domingo en la medialuna La Retuca, en Quilpué, luego que personal de Seguridad Pública Municipal concurriera al recinto para atender un procedimiento por la presencia de un individuo que mantenía una actitud agresiva.

Si bien inicialmente la situación logró ser controlada, minutos después un grupo de jóvenes, entre ellos cinco menores de edad, se acercó a los funcionarios municipales, profiriendo insultos y amenazas.

En ese contexto, se produjo una riña entre los involucrados, quienes también intentaron agredir a otras personas que se encontraban al interior del recinto. Al intervenir para evitar que la situación escalara, dos funcionarios municipales fueron agredidos físicamente y recibieron amenazas de muerte.

La alcaldesa Carolina Corti, anunció acciones legales. ”Como municipio vamos a entregar todo el apoyo a los funcionarios afectados y tomaremos las acciones legales que correspondan para que estos hechos no queden impunes. Agredir a quienes trabajan por la seguridad de nuestros vecinos es absolutamente inaceptable”, sostuvo la edil.

”Nuestros inspectores de Seguridad Pública están en terreno, cumpliendo una labor de servicio y protección a la comunidad, y merecen todo nuestro respeto y respaldo”, subrayó la jefa comunal.

Ante la gravedad de los hechos, se solicitó apoyo de Carabineros, quienes concurrieron al lugar y concretaron la detención de uno de los involucrados. En tanto, personal municipal realizó la detención de un segundo individuo, quedando ambos a disposición del procedimiento policial.

Los funcionarios afectados fueron trasladados hasta el Hospital de Quilpué para constatar lesiones.

PURANOTICIA