Dos condenados por delitos sexuales contra menores en la región de Valparaíso quedaron en libertad tras recibir rebajas en sus penas

La controversia nacional por las rebajas de condena concedidas a personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores de edad también tiene casos identificados en la región de Valparaíso. Así lo confirmó el seremi de Justicia y Derechos Humanos, Rafael González, quien dio cuenta que al menos dos individuos condenados accedieron a este beneficio y, de hecho, que actualmente se encuentran en libertad.

La polémica se originó por la aplicación de un mecanismo que permite reducir el tiempo de cumplimiento de determinadas penas y que ha beneficiado a condenados por delitos de especial gravedad: 29 por violación y 27 por abuso sexual de menores.

El debate se centra en la aplicación de este beneficio a condenados por delitos sexuales contra menores, considerando que desde 2022 existe una normativa que impide otorgar rebajas de condena en este tipo de casos, pero que persiste una dificultad respecto de hechos cometidos antes de la entrada en vigencia de esa legislación.

El seremi Rafael González explicó que esta situación forma parte de los problemas detectados a nivel nacional y señaló que el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat, ha reconocido la dificultad y anunciado que se trabajará en soluciones. Sin embargo, precisó que los cambios necesarios deberán abordarse mediante la discusión parlamentaria.

La confirmación de los dos casos en la región abre, además, interrogantes sobre las medidas de información y protección para las víctimas, especialmente respecto de las familias que podrían desconocer que las personas condenadas por estos delitos recuperaron su libertad tras acceder a una rebaja de pena.

MONITOREO

Consultado por la situación regional, el delegado presidencial de Valparaíso, Manuel Millones, manifestó su rechazo personal a que condenados por delitos como la violación, especialmente contra menores de edad, puedan acceder a estos beneficios. No obstante, sostuvo que las decisiones deben respetarse dentro del marco del Estado de Derecho.

"Uno quisiera que todos los condenados por estos alevosos crimenes como es una violación, especialmente de menores, ojalá –en mi opinión– estuvieran encarcelado de manera perpetua. Pero hay una norma y un fallo de la Suprema que hay que respetar, espero que los proyectos que tienen los parlamentarios avancen", señaló.

La autoridad también planteó "uno siempre debe estar alerta con el monitoreo de esas personas. Hay que estar atentos, pero esas personas están libres, es decir pagaron sus condenas. Entonces tenemos que respetar el Estado de Derecho, aunque no nos guste, a mí en lo personal no me gusta, pero hay que respetar que se les dejó libre".

De igual manera, sostuvo que "se les hizo una rebaja a la pena, yo no sabía que este número eran dos, pero ciertamente tenemos que analizarlo y hasta el momento no hemos tenido la posibilidad de analizarlo con Justicia y otros organismo respecto a qué es lo que vamos a hacer con esas personas, porque ellos están en libertad, otorgada por un tribunal, y por tanto sería difícil que nosotros pudiéramos tener una medida de vigilancia o de cortar sus derechos", expresó Millones.

PROTECCIÓN A VÍCTIMAS

Uno de los puntos que surgió durante la consulta al delegado presidencial fue si existe un protocolo para notificar a las familias de las víctimas cuando una persona condenada por estos delitos obtiene una rebaja de pena o queda en libertad.

Millones reconoció que, hasta ahora, no existe un procedimiento de ese tipo y planteó la necesidad de avanzar en una fórmula que permita alertar a las víctimas y sus familias, sin desconocer las garantías legales de las personas que ya recuperaron su libertad.

"Hasta el minuto no, pero me parece una propuesta interesante. Yo voy a hablar con el Seremi de Justicia ahora porque algo debiéramos alertar, ya sea a eso o a otras víctimas eventuales. Creo que falta un protocolo", sostuvo la autoridad.

Asimismo, manifestó que "es como una cosa nueva que nos golpea esta rebaja de condena a personas que han participado en delitos de violación, tenemos que alertar y tenemos que tener una preocupación especial. Yo espero conversar con el Seremi de Justicia y otros organismos competentes para ver de qué forma abordaremos esto, en Estado de Derecho, la necesidad de protección de las víctimas".

De esta manera, mientras a nivel nacional se anuncian gestiones para buscar cambios legales, en la región de Valparaíso la confirmación de al menos dos casos pone sobre la mesa la ausencia de un protocolo de notificación a las familias y la necesidad de coordinar una respuesta institucional frente a este escenario.

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