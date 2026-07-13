¿Dónde estaba Ripamonti? Autoridades y víctima cuestionan ausencia de la Alcaldesa de Viña tras tragedia de la feria Caupolicán

La ausencia de la alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, en el lugar donde se registró el atropello múltiple que dejó seis personas fallecidas y siete lesionadas en las inmediaciones de la feria Caupolicán, en el sector de Achupallas, no pasó inadvertida.

Mientras diversas autoridades de Gobierno llegaron hasta el sitio de la tragedia para coordinar la emergencia, acompañar a las víctimas e interiorizarse de las primeras diligencias investigativas del caso, la jefa comunal no se hizo presente, situación que generó cuestionamientos por parte de distintos personeros del Ejecutivo regional.

Uno de los primeros en referirse al tema fue el delegado presidencial regional de Valparaíso, Manuel Millones, quien planteó que la ausencia de la alcaldesa podría explicarse por la compleja relación que históricamente han mantenido las administraciones municipales con las distintas organizaciones que funcionan en la feria.

En conversación con Puranoticia.cl, explicó que "las autoridades comunales siempre han tenido una relación tensa con esas ferias. En esta feria tú tienes a dirigentes hortofrutícolas, que están en el corazón de la feria, que son los que venden verduras y frutas; están los del bazar, que son los que venden ropa, mercadería, zapatos y equipos de aseo; están los ambulantes o como decían irregulares, pero con permiso municipal; y están los comerciantes del exterior sin permiso municipal".

A ello agregó que "siempre ha sido una relación tensa de los dirigentes con el Municipio, pero con las diferentes administraciones. Estamos hablando de que hay más de 1.200 feriantes, si es una feria muy grande y ha costado porque todo el terreno es de Bienes Nacionales y una parte está entregada en comodato al Municipio".

No obstante, Millones evitó emitir un juicio respecto de la decisión adoptada por la autoridad comunal, afirmando que "cada uno tiene sus roles y sus responsabilidades. En mi caso, me correspondió coordinar todo el procedimiento policial y a las instituciones. Esa es mi labor, estar informando de inmediato a tres ministros, a los subsecretarios y al Presidente. Eso es lo que a cada uno procede. Pero reitero: no corresponde pronunciarme sobre lo que debió o no debió hacer la autoridad comunal".

Quien también abordó la ausencia de Ripamonti fue el seremi de Desarrollo Social y Familia, Nicolás Cerda, quien expresó que "la alcaldesa tendrá que ver qué fue lo que ocurrió. Yo vi a una persona nomás de la Municipalidad revisando temas en terreno. Yo no sé si ella se habrá contactado con las familias de las víctimas, no sé qué habrá ejecutado ella o qué habrá hecho ella con respecto a esta emergencia. Pero sí, obviamente que me habría gustado haber visto a la alcaldesa más en terreno".

Asimismo, la autoridad ministerial de la región de Valparaíso manifestó que "tampoco esta Seremi de Desarrollo Social recibió ninguna llamada de la Alcaldía".

Las críticas también provinieron desde una de las familias afectadas por el atropello. Patricio Salas, cuya esposa y sus dos hijos mellizos resultaron lesionados en el accidente registrado en el sector de Achupallas, aseguró a Puranoticia.cl que no recibió contacto alguno por parte de la alcaldesa. En ese sentido, señaló que "por teléfono hablé con un trabajador social del Municipio, pero de la alcaldesa nada en ningún minuto".

Cabe hacer presente que la única manifestación pública de la jefa comunal se produjo a través de su cuenta en Instagram, donde expresó a las familias afectadas que "sabemos el enorme dolor e incertidumbre que están viviendo y queremos decirles que como Municipio los vamos a acompañar en todo momento".

Puranoticia.cl tomó contacto con el equipo de comunicaciones de la Municipalidad de Viña del Mar para conocer la versión oficial respecto de la ausencia de la alcaldesa Macarena Ripamonti en el lugar de la emergencia. Sin embargo, hasta el cierre de esta nota no hubo respuesta, por lo que las razones de su decisión continúan sin una explicación oficial y sólo han generado cuestionamientos de autoridades y víctimas.

No obstante a aquello, compartieron información sobre una visita que la jefa comunal realizó al Hospital Dr. Gustavo Fricke, donde se reunió con Patricio Salas, padre de los dos mellizos lesionados en la tragedia: "Acabamos de salir de una reunión con el director del Hospital Fricke, para poder acompañar en este proceso a la familia, sobre todo a Patricio, quien es el familiar a cargo de su esposa y de sus hijos, dos mellizos que todavía están como pacientes críticos”.

De igual forma, sostuvo que “este apoyo es inmediato a partir de nuestras unidad de Feria con toda la comunidad del comercio del sector y también con las coordinaciones respecto de los costos mortuorios, ya que quienes son víctimas fatales no solo eran comerciantes del sector, eran parte de clubes deportivos, de comunidades educativas y personas importantes de la comuna de Viña del Mar”.

Por último, la Alcaldesa de Viña del Mar subrayó que “como Municipio vamos a estar acompañando a las familias en todos los servicios, tanto jurídicos, comunitarios como médicos a través de nuestros Cesfam municipales”.

PURANOTICIA