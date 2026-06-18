Doble homicidio en Rodelillo sigue sin detenidos: autoridades refuerzan seguridad mientras continúa la investigación

A dos semanas de la balacera registrada en el sector de Rodelillo, en la parte alta de Valparaíso, que terminó con dos mujeres fallecidas y otras siete personas heridas, la investigación continúa sin personas detenidas ni identificadas como responsables de uno de los hechos de violencia más graves ocurridos los últimos años en la comuna.

Desde el Ministerio Público han mantenido total reserva respecto de las diligencias que se desarrollan para esclarecer el caso, argumentando que la entrega de antecedentes podría afectar el avance de la investigación. Pese a ello, las autoridades han insistido en que los equipos especializados de las policías y la Fiscalía continúan trabajando para establecer la identidad de quienes participaron en el ataque armado.

Frente al estado de la investigación, el delegado presidencial regional de Valparaíso, Manuel Millones, señaló que durante la mañana de este jueves 18 de junio sostuvo conversaciones con los equipos policiales a cargo de las diligencias, indicando que "he conversado con la encargada de la investigación, la jefa de Homicidios. Confiemos en que las investigaciones van a dar con los culpables".

Asimismo, el máximo representante del Presidente Kast en la región explicó que las autoridades han optado por no entregar mayores antecedentes públicos sobre el caso debido a la necesidad de resguardar el éxito de las pesquisas, agregando que "no podemos adelantarnos porque le interesa que la pesquisa sea eficaz".

La autoridad regional también se refirió a las dificultades que enfrentó la investigación durante sus primeras horas, recordando que "si bien es cierto, la fiscal ha reconocido que hubo dificultades en el inicio por los hallazgos en el sitio, obviamente nosotros confiamos en la policía y en la investigación que lleva la fiscalía para detener a los culpables de este doble asesinato".

Millones aseguró además que el Gobierno mantiene un seguimiento permanente de la situación y que una de las principales preocupaciones es entregar mayor seguridad a los vecinos del sector. En ese contexto, indicó que "estamos monitoreando la situación. Por cierto que nos importa mucho el resultado eficaz".

Junto con ello, destacó las medidas adoptadas en materia de seguridad preventiva, señalando que "nosotros hemos aumentado la presencia de Carabineros, especialmente las «Ronda Impacto», en un plan de Gobierno vamos a aumentar las «Ronda Impacto»".

De igual forma, recordó los compromisos asumidos por el Ejecutivo para reforzar la intervención estatal en Rodelillo, precisando que "no nos olvidemos del compromiso que establecimos y que ya se hizo, de incorporar a Rodelillo en el plan «Calles sin Violencia» o eventualmente en el plan de «Barrio Crítico»". Estas iniciativas buscan recuperar la sensación de seguridad de los habitantes del sector y evitar que los hechos ocurridos generen una estigmatización permanente de la población.

En esa línea, el delegado presidencial subrayó que "nos interesa volver a darle tranquilidad a la población porque no se puede estigmatizar a un sector por uno u otro crimen, nos interesa devolver la tranquilidad a ese sector de Valparaíso".

Mientras la investigación sigue avanzando bajo reserva, las autoridades mantienen la expectativa de que las diligencias permitan identificar y detener a los responsables de la balacera que conmocionó a Rodelillo. En paralelo, el Gobierno asegura que continuará reforzando la presencia policial y las estrategias de intervención territorial para responder a la preocupación de los vecinos y recuperar las condiciones de seguridad en el sector.

PURANOTICIA