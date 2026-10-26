Director de Desarrollo Comunitario de Quilpué fue llevado a la justicia por presunto hurto de bencina en servicentro local

Una denuncia por el presunto hurto de combustible involucra a Cristian Fritz Machuca, director de Desarrollo Comunitario (Dideco) de la Municipalidad de Quilpué, quien figura como denunciado en una causa judicial por un hecho ocurrido en noviembre de 2025 en un servicentro Aramco de la Ciudad del Sol.

Los antecedentes del expediente judicial apuntan a una situación en la que el conductor de un automóvil Peugeot 3008 –aparentemente el alto directivo municipal– habría cargado $20.000 en gasolina y abandonado el recinto sin concretar el pago.

La causa fue ingresada al sistema judicial el 25 de noviembre de 2025 y aparece registrada bajo la categoría de hurto simple por un valor de media a menos de cuatro UTM, conforme a los artículos 432 y 446 N.º 3 del Código Penal.

El caso resulta relevante por el cargo que ocupa Cristian Fritz Machuca en el Municipio quilpueíno. Sin embargo, es necesario precisar que los documentos disponibles dan cuenta de una denuncia y de actuaciones judiciales posteriores, no de una sentencia condenatoria que establezca su responsabilidad penal.

LA DENUNCIA POR HURTO

De acuerdo con la relación de los hechos incluida en un documento de la Fiscalía Local de Quilpué, el episodio habría ocurrido el jueves 13 de noviembre de 2025, cerca de las 17:50 horas, en un servicentro Aramco ubicado en avenida Los Carrera N.º 469, el cual se mantuvo bajo siete llaves al interior de la casa edilicia de la Ciudad del Sol.

El trabajador que denunció el hecho señaló que un vehículo Peugeot 3008 blanco, año 2019, llegó al lugar y solicitó $20.000 de gasolina de 93 octanos.

Según su declaración, una vez cargado el combustible, el conductor habría aparentado pagar mediante una máquina de tarjetas Klap. Sin embargo, al revisar el comprobante de la transacción, el trabajador advirtió que el pago no se concretó.

El denunciante indicó que el conductor se retiró del lugar y que se percató de lo ocurrido unos 20 minutos después. El monto involucrado en la denuncia eran $20.000.

CAUSA A LA JUSTICIA

Los antecedentes fueron puestos en conocimiento del Ministerio Público, que posteriormente solicitó al Juzgado de Garantía aplicar el "principio de oportunidad", mecanismo contemplado en el artículo 170 del Código Procesal Penal.

El 28 de noviembre de 2025, la jueza de Garantía María Radic Soffia aprobó dicha solicitud, al considerar que se cumplían los presupuestos formales establecidos en la normativa. La resolución ordenó comunicar la decisión a la víctima para los fines correspondientes.

Meses después, el 23 de marzo de 2026, el tribunal resolvió tener por notificada a la víctima mediante el Estado Diario, luego de señalar que había agotado las diligencias para efectuar la notificación formal de la resolución anterior.

En el expediente, la causa aparece con estado procesal "Fallada o Concluida".

Cabe señalar que la aplicación del principio de oportunidad implica que el Ministerio Público no continúa con la persecución penal en los términos previstos por la ley. Asimismo, no equivale a una condena ni establece por sí sola que el denunciado haya cometido el delito que se le atribuye.

No obstante a aquello, la denuncia adquiere relevancia pública debido a que Cristian Fritz Machuca se desempeña como titular de Dideco de la Municipalidad de Quilpué, cargo desde el cual forma parte de la estructura directiva de la administración comunal.

PURANOTICIA