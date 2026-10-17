Dirección Meteorológica de Chile emite alerta por lluvias de moderadas a fuertes que llegarán a la Región de Valparaíso

La Dirección Meteorológica de Chile emitió este sábado una alerta por precipitaciones moderadas a fuertes en corto período de tiempo para el próximo martes en las regiones de Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, O'Higgins y Maule.

El evento climático, similar al que provocó el aluvión en Las Condes, está pronosticado para la tarde y noche el próximo martes 20 de octubre en cordillera costa, valles y precordillera de las cuatro regiones en alerta.

Según la DMC, se esperan monto de entre 15 y 25 milímetros de precipitaciones, dependiendo de la zona. Son lluvias que caerán en un corto período de tiempo, con potencial de causar remociones en masa.

El pronóstico extendido de la Dirección Meteorológica de Chile incluye precipitaciones durante el lunes 19 y martes 20 de octubre, con probabilidad de tormentas eléctricas, granizos y fuertes rachas de viento.

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