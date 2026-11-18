El diputado Sebastián Zamora manifestó preocupación ante el artículo publicado por el diario mendocino MDZ, titulado “La Jauría, la nueva preocupación para las vacaciones en Chile”, que alerta sobre robos grupales violentos que afectan particularmente a las comunas de Viña del Mar, Concón y Valparaíso.

La denominada “Jauría” corresponde a grupos de jóvenes, entre ellos menores de edad, que roban a transeúntes y comerciantes.

Para el congresista la publicación es "preocupante", considerando que turistas argentinos, y particularmente provenientes de Mendoza, son flujo relevante de visitantes a la región.

Al respecto, el parlamentario sostuvo que "el Gobierno junto a Carabineros están enfrentando la delincuencia, pero la seguridad no se hace solamente a nivel central. Aquí tenemos tres alcaldes, los de Viña del Mar, Valparaíso y Concón, que tienen que explicar qué están haciendo para proteger a vecinos y visitas”.

Añadió que ¿de qué sirve que el Gobierno despliegue policías, si hay calles mal iluminadas, cámaras que no funcionan, espacios públicos abandonados? Los alcaldes tienen atribuciones y responsabilidades que no pueden traspasar a La Moneda. La seguridad también se construye desde municipios”, aseguró.

Zamora complementó mencionado: “¿Qué imagen estamos proyectando al otro lado de la cordillera? No podemos permitir que nuestras ciudades comiencen a ser asociadas con imágenes de violencia urbana como las que vemos en Río de Janeiro, donde el temor termina condicionando la vida de las personas”, enfatizó.

El legislador destacó que “si bien la Subsecretaría de Prevención del Delito inyectará recursos para el Plan Escudo de Barrio, los municipios no pueden depender exclusivamente de los aportes del Gobierno para cumplir con sus responsabilidades“.

"Es positivo que el Gobierno esté destinando recursos para fortalecer la seguridad, pero los municipios también tienen que hacer su trabajo. No pueden esperar que La Moneda financie cada cámara, cada luminaria o cada iniciativa de recuperación de espacios públicos. La prevención y la seguridad comunal requieren gestión de los alcaldes", sostuvo.

Además, hizo un llamado a los vecinos a preguntarle a sus alcaldes en que estan gastando los recursos: “Hoy la urgencia es seguridad y me parecería poco serio salir a reclamar por seguridad cuando la administración gasta mas en cultura que en seguridad”.

Zamora anunció que sostendrá una reunión con el general Alex Bahamóndez Abarca, jefe de la Zona de Carabineros de Valparaíso para transmitir la preocupación y abordar una situación que se arrastra desde hace tiempo y que afecta la tranquilidad de nuestros barrios.

"No podemos esperar a que la delincuencia termine por ahuyentar a los turistas y perjudicar a miles de familias que viven del comercio y del turismo”, manifestó.

Finalmente, también advirtió sobre las consecuencias económicas de esta situación, a puertas de la temporada estival. La provincia de Valparaíso concentra 6.962 empresas turísticas y más de 67 mil trabajadores vinculados al sector. Viña del Mar, además, lidera la recepción de turismo interno a nivel nacional.

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