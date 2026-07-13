Diputado Venegas y concejales de Puchuncaví acuden a Contraloría para que se agilicen sumarios contra alcalde Marcos Morales

El diputado Nelson Venegas gestionó una reunión con Contraloría, hasta donde llegó con cuatro de los seis concejales de la comuna de Puchuncaví.

A la cita asistieron Benjamín Angulo, Agustín Valencia, Rosa Berríos y Juan Peña, para conocer el estado de avance y priorizar los sumarios administrativos vinculados al alcalde Marcos Morales.

La instancia permitió abordar la investigación relacionada con el cierre de los accesos a la comuna ocurrido en 2022 y el sumario iniciado tras el accidente protagonizado por el jefe comunal en 2025, cuando conducía un vehículo municipal fuera de los límites de Puchuncaví.

“El alcalde Morales tiene que entender que nosotros no vamos a dejar en nuestro esfuerzo por reestablecer las normas como corresponden. Por eso que el día de hoy vinimos junto a estos cuatro concejales que están acá, que han estado constantemente fiscalizando, como lo ordena la ley, el actuar de parte del alcalde de Puchuncaví”, señaló Venegas.

El parlamentario agregó que “no nos vamos a quedar tranquilos (…) hay varios sumarios que están pendientes y por lo tanto, vamos a seguir hoy día en la Contraloría y después siguiendo cada una de las herramientas que nos provee la institucionalidad porque aquí, el alcalde Puchuncaví, tiene que cumplir la ley”.

El diputado ha sido fuertemente crítico sobre la gestión de Morales, debido a la profunda crisis sanitaria y medioambiental en sectores como Ventanas y La Chocota, este último, tras las reiteradas fallas de la planta de tratamiento en la zona que han provocado derrames, malos olores y plagas de vectores que han afectado directamente la calidad de vida de los vecinos.

Venegas también se sumó a la acción interpuesta por el abogado Felipe Flores, quien solicitó un apercibimiento por desacato contra el jefe comunal ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso. La acción judicial busca el cumplimiento de una sentencia que obliga al municipio a reparar los graves daños sanitarios provocados por la planta de aguas servidas en La Chocota, sumando así, una serie de episodios que han debilitado la conducción de Marcos Morales en la comuna, provocando un verdadero terremoto político y evidenciando una profunda crisis al interior de su administración.

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