Diputado Venegas tras cargos de la SEC a Chilquinta: "Las multas no sirven si no se compensa a los usuarios"

Luego que el diputado Nelson Venegas concurriera este lunes 20 a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), acompañado por diversas autoridades locales, para representar los reclamos de las comunidades afectadas por los prolongados cortes de luz, el organismo formuló cargos contra Chilquinta por eventuales incumplimientos a la normativa eléctrica.

La SEC informó que la distribuidora habría superado los tiempos máximos permitidos para la reposición del suministro durante el sistema frontal. En el momento más crítico, 170.445 clientes permanecieron sin energía y miles acumularon más de 84 horas continuas sin servicio.

Durante la reunión, las autoridades expusieron la gravedad de la situación que enfrentaron cientos de familias del Valle de Aconcagua y de distintos puntos de la región de Valparaíso, solicitando una fiscalización rigurosa, sanciones contra las empresas responsables y compensaciones para los usuarios perjudicados.

“El día lunes fuimos a la SEC a reclamar lo que la gente estaba pidiendo a gritos, una solución por la ineficiencia que han tenido las empresas distribuidoras de electricidad, tanto Chilquinta como CGE. Fuimos escuchados (...) sin embargo, no nos conformamos con esta situación porque nada saca la gente con que se le den infracciones, con que se multen estas empresas si es que no se compensan aquellos que han sido afectados directamente, que son los usuarios, que son los clientes”, señaló Venegas.

Por lo tanto, sentenció que "agradeciendo esta sanción que se ha establecido por parte de la Superintendencia, vamos a proseguir tratando de buscar la compensación que se merece la gente que ha sufrido tantos perjuicios producto de la negligencia y la ineficacia por parte de estas empresas”.

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