Diputado Venegas recoge inquietudes de vecinos por proyectos de baterías de litio en La Ligua y anuncia fiscalización

El diputado Nelson Venegas expresó su preocupación por el impacto que podrían generar los proyectos fotovoltaicos y de almacenamiento de energía mediante baterías de litio que se desarrollan en el Valle de Longotoma, en la comuna de La Ligua, recogiendo las inquietudes planteadas por vecinos y dirigentes del sector.

Las comunidades advierten sobre la cercanía de estas iniciativas a viviendas y establecimientos educacionales, la ocupación de terrenos anteriormente destinados a cultivos y sus posibles efectos sobre actividades como la floricultura, el turismo y los santuarios ambientales de la provincia. Los proyectos contemplan, además, subestaciones y líneas de transmisión, y podrían ser claves para abastecer energéticamente futuras plantas desaladoras.

El parlamentario anunció que impulsará junto al concejal Camilo Castillo distintas acciones de fiscalización: “Vamos a planificar muchas reuniones, vamos a ir a la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara, vamos a ir a hablar con el delegado regional, con varias autoridades y vamos a hacer simplemente que se cumpla la normativa, nosotros inicialmente no nos oponemos al desarrollo y al crecimiento, pero siempre que no traiga costo a la gente que vive en esos lugares, porque los costos son altísimos”.

En tanto, Castillo agregó que "la comuna está sufriendo una afectación directa. Se está amenazando particularmente el desarrollo y la calidad de vida en las poblaciones y localidades aledañas en donde se están instalando estos proyectos. Eso no lo podemos tolerar, sobre todo cuando no se dan certezas ni garantías, ni tampoco se está respetando la normativa que ya es bastante flexible", cerró.

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