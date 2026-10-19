Diputado Venegas pide suspender las clases en la región de Valparaíso este martes debido a pronóstico de precipitaciones

El diputado Nelson Venegas (PS) solicitó al seremi de Educación de Valparaíso, Juan Carlos Klenner, disponer la suspensión de clases en toda la región para este martes 20 de octubre, con el objetivo de resguardar a las comunidades educativas frente al sistema frontal anunciado para la zona central.

Los antecedentes meteorológicos advierten precipitaciones, vientos y probables tormentas eléctricas, con posibilidad de granizos y fuertes rachas. Condiciones que el parlamentario alertó que podrían generar dificultades de desplazamiento y situaciones de riesgo en para las comunidades educativas en las distintas comunas, por lo que llamó a actuar con anticipación.

“Ante el complejo evento climático que se aproxima, hago un llamado a las autoridades regionales y provinciales, anticipémonos y tomemos medidas para prevenir emergencias. Me pongo nuevamente a disposición para trabajar por la seguridad de nuestras comunidades. En momentos como este, debemos dejar de lado las diferencias y estar al servicio de la gente y desde ya, muy humilde y respetuosamente quiero hacer un llamado a las autoridades regionales para así como está ocurriendo en la región Metropolitana, también suspender las clases en nuestra región", cerró Venegas.

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