Diputado Venegas exige suspender las clases durante lo que resta de la semana en toda la región de Valparaíso

El diputado Nelson Venegas solicitó al Seremi de Educación, Juan Carlos Klenner, suspender las clases durante lo que resta de la semana en toda la región de Valparaíso y evaluar día a día las condiciones para un eventual retorno, al menos hasta este viernes.

El parlamentario sostuvo que, tras los efectos provocados por el sistema frontal, y que aún persisten, todavía no existen las condiciones necesarias para garantizar un desarrollo normal y seguro de las actividades escolares. A ello se suman las afectaciones que mantienen diversos establecimientos y la necesidad de resguardar a estudiantes, docentes, asistentes de la educación y sus familias.

“Yo le quiero pedir con todo el respeto, pero con toda la fuerza del mundo también, al Seremi de Educación que se suspendan las clases durante esta semana. Yo sé que no es lo ideal, yo sé que no es lo óptimo, pero hay muchos niños, muchas niñas, también profesores, asistentes de la educación, que no pueden ir al trabajo. Estamos viviendo una situación realmente dramática en algunos sectores”, indicó.

El legislador agregó además que incluso la provincia de Petorca “debería ser declarada como zona de catástrofe. Y por qué no decir también en el resto de las comunas de la región, muchas rurales que hoy día hacen imposible que las niñas y los niños vayan al colegio. Yo de verdad, con el mayor de los respetos, pero de manera muy firme, solicito que se suspendan las clases por el resto de la semana. Dejemos de seguir improvisando con este tipo de situaciones”, cerró.

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