Diputado Teao se retracta de votar a favor de la acusación constitucional contra Rabat: “Hoy día estoy en reflexión”

La crisis política desatada tras la revelación de decretos que otorgaron rebajas de condena a personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores de edad, entre ellos abusadores y violadores de niños, ha profundizado las divisiones al interior del oficialismo. La controversia tomó mayor fuerza luego de que el Ministerio de Justicia defendiera la medida argumentando que respondía al cumplimiento de sentencias de la Corte Suprema, lo que abrió un intenso cruce de responsabilidades entre el Ejecutivo y el Poder Judicial.

En medio de este escenario, el diputado Hotuiti Teao (Ind. Bancada UDI), representante de la región de Valparaíso, una de las zonas afectadas por la liberación de estos condenados, se refirió a la polémica en una entrevista concedida a Puranoticia.cl.

Si bien el parlamentario fue uno de los primeros representantes del oficialismo en manifestar su disposición a respaldar una acusación constitucional contra el ministro Jaime Rabat, debido a la gravedad de los hechos y la falta de filtros en el otorgamiento de estos beneficios, su postura comenzó a cambiar ante la falta de avances concretos de la oposición para materializar el libelo.

“Obviamente nosotros esperamos en algún momento las responsabilidades políticas que hasta el momento no han llegado, pero ojo, a eso se suma una acusación constitucional que llevo esperándola, ya creo que van a cumplir 15 días, por lo tanto, lo más probable es que no haya acusación constitucional”.

Al explicar las razones detrás de su cambio de postura y referirse al uso político que, a su juicio, se ha hecho de esta controversia, Teao lanzó duras críticas contra los sectores opositores. El diputado los acusó de instrumentalizar el dolor de los menores afectados y sus familias con fines partidistas, cuestionando que no hayan puesto a las víctimas en el centro de sus acciones.

“En este camino he visto cómo la oposición ha hecho gárgaras, ha mal utilizado y ha instrumentalizado a las víctimas para hacer un punto político (...) Entonces cuando veo que la oposición no está de parte de las víctimas y quiere instrumentalizar a esos menores que fueron abusados por pederastas que hoy día están libres, es justamente lo encuentro de la bajeza máxima”.

Consultado directamente sobre cuál sería su voto en caso de que la acusación constitucional finalmente sea presentada y sometida a consideración de la Cámara de Diputadas y Diputados, el legislador evitó adelantar una definición y aseguró que todavía se encuentra evaluando los antecedentes. Asimismo, descartó haber recibido presiones del Presidente de la República, pese a reconocer que ha sostenido conversaciones institucionales con el Mandatario.

“Hoy día estoy en reflexión, debo decir que estoy en reflexión (...) no recibí presiones del Presidente”.

Finalmente, el diputado sostuvo que mantendrá su trabajo enfocado en impulsar propuestas legislativas concretas para modificar las normativas vigentes, exigir respuestas al Ejecutivo y evitar que personas condenadas por delitos de esta gravedad vuelvan a quedar en libertad sin los controles correspondientes. En esa línea, planteó la necesidad de reforzar la fiscalización y garantizar el debido resguardo de las víctimas.

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