Diputado Teao pide citar a la comisión de Energía a la ministra Rincón, SEC y alcaldes por prolongados cortes de luz en la V Región

El diputado Hotuiti Teao (Ind-UDI) solicitó que la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados cite a la ministra Ximena Rincón, a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) y a los alcaldes de las comunas afectadas, para abordar los prolongados cortes de suministro eléctrico registrados en la región de Valparaíso tras el sistema frontal, con el objetivo de conocer la magnitud de las interrupciones y exigir compensaciones para los usuarios afectados.

La solicitud se da luego de que la SEC formulara cargos contra Chilquinta Distribución S.A. por los extensos cortes de luz registrados en la región, acusando incumplimientos a la normativa vigente respecto de los plazos para normalizar el servicio.

En ese sentido, Teao anunció que “he pedido que la Comisión de Energía cite a la ministra Ximena Rincón, a la SEC y a los alcaldes de las comunas afectadas, para conocer la magnitud de las afectaciones, la masividad de los cortes y las acciones que se adoptarán para exigir a las empresas que compensen a los miles de usuarios afectados”.

Respecto a la participación de los jefes comunales, el parlamentario sostuvo que “es importante que los alcaldes asistan, primero que todo porque son también responsables de la poda y corte de ramas de árboles previos al temporal, lo que también incidió en los cortes de luz; y también porque urge que entreguen la información que han recabado al respecto”.

Igualmente, el parlamentario sostuvo que las interrupciones del suministro no pueden quedar solo en explicaciones generales de las empresas, especialmente cuando hay familias que permanecieron sin electricidad por extensos períodos en medio de una emergencia climática.

Por lo mismo, confirmó que “estamos oficiando para que la SEC comunique las medidas adoptadas y para exigir que las empresas eléctricas respondan por los cortes de servicio que se han extendido por demasiados días”.

Asimismo, el legislador también indicó que la prioridad debe estar puesta en transparentar cuántos usuarios fueron afectados, en qué comunas se concentraron los cortes, cuáles fueron los tiempos reales de reposición, qué acciones se adoptarán para evitar que situaciones similares se repitan ante nuevos eventos climáticos.

Finalmente, Teao remarcó que “no basta con reponer el servicio después de días de espera. Las familias necesitan respuestas, fiscalización y compensaciones. Si hubo incumplimientos, las empresas deben asumir su responsabilidad”.

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