Diputado Teao exige un plan de emergencia ante la escasez de gas y los problemas de abastecimiento en Rapa Nui

El diputado Hotuiti Teao (Ind-UDI) emplazó al directorio de Sasipa (Sociedad Agrícola y Servicios Isla de Pascua SpA), empresa estatal filial de Corfo encargada de las operaciones de carga y descarga marítima en Rapa Nui, a implementar un plan de emergencia para enfrentar las dificultades de descarga y abastecimiento que afectan a la isla, en un contexto marcado por la escasez de gas y las prolongadas esperas de embarcaciones frente a sus costas.

Además, el parlamentario informó que mantiene conversaciones con la Armada para evaluar, de manera extraordinaria, el posible traslado de este insumo esencial a bordo de una embarcación institucional, como una alternativa para enfrentar la actual situación de desabastecimiento.

“Estamos hablando de un territorio insular que depende del transporte marítimo para abastecer a sus familias y donde cada día de retraso tiene consecuencias directas en la disponibilidad y el precio de los productos”, indicó.

De acuerdo con los antecedentes recopilados por Teao, dos embarcaciones llevan semanas a la espera de efectuar o completar sus descargas, mientras que las empresas navieras han denunciado dificultades operacionales asociadas a los horarios de trabajo, fallas en las barcazas y problemas para aprovechar las ventanas de buen tiempo.

“Llevamos meses denunciando las graves deficiencias en la gestión de SASIPA, empresa estatal dependiente de CORFO y, por ende, del Ministerio de Economía, encargada de las operaciones de carga y descarga”, afirmó.

Teao también sostuvo que las dificultades no pueden atribuirse exclusivamente a las condiciones climáticas. En ese contexto, cuestionó que las faenas habitualmente finalicen entre las 16:00 y las 17:00 horas, que no se opere de manera regular los domingos y festivos y que se registren desperfectos reiterados en las barcazas.

Asimismo, expuso que, según las denuncias recibidas, de las cinco navieras que anteriormente abastecían a la isla, actualmente quedarían tres, una situación que relacionó con las demoras y el aumento de los costos del transporte marítimo. Al respecto, señaló que “los buques permanecen semanas esperando, aumentan sus costos operacionales y se encarece toda la cadena de abastecimiento. Y como si esto fuera poco, en septiembre Sasipa aumentó sus tarifas, sin que las empresas hayan visto una mejora en el servicio que reciben”.

“Quiero ser categórico: esto no es una denuncia nueva. En junio oficié formalmente para fiscalizar los protocolos de descarga, los criterios de priorización y las decisiones del directorio de Sasipa, pero a la fecha nada ha mejorado”, agregó el legislador.

A esta situación se suman las denuncias formuladas a fines de septiembre por las cámaras de Comercio y Turismo de Rapa Nui, que solicitaron ampliar los horarios de operación, evaluar faenas durante domingos y festivos, reorganizar los turnos y mejorar el mantenimiento de las barcazas. Frente a estos requerimientos, Sasipa respondió que distintas medidas se encontraban en análisis o ejecución y propuso realizar una reunión en noviembre.

Sin embargo, el diputado advirtió que “las familias no pueden esperar hasta noviembre para tener gas en sus casas”.

PLAZOS CONCRETOS

Frente a este escenario, Teao pidió al directorio y a la administración de Sasipa definir plazos concretos para reorganizar los turnos, extender las jornadas laborales cuando las condiciones lo permitan, evaluar operaciones durante domingos y festivos y garantizar el funcionamiento de las barcazas.

“Todo esto respetando las condiciones de seguridad y los derechos de los trabajadores, porque aquí no estamos cuestionando a quienes realizan las faenas, sino a quienes tienen la responsabilidad de administrarlas”, precisó.

En paralelo, el diputado dio a conocer que está "en conversaciones con la Armada de Chile, pidiendo que evalúen disponer de una embarcación institucional para trasladar gas a nuestra isla, como una medida extraordinaria para enfrentar esta situación de abastecimiento”.

Finalmente, Teao sostuvo que “Rapa Nui no puede seguir pagando las consecuencias de una gestión deficiente. Sabemos que necesitamos mejorar nuestra infraestructura portuaria, pero la falta de un puerto adecuado no puede seguir siendo la excusa para justificar problemas que sí se pueden resolver con planificación y responsabilidad”.

“No podemos controlar el estado del mar, pero sí podemos prepararnos para aprovechar cada oportunidad de descarga. Nuestra isla no puede seguir esperando. Exigimos soluciones concretas, no más excusas ni compromisos que se quedan en el papel”, concluyó.

PURANOTICIA