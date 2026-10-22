Diputado Teao emplaza al Gobierno a cumplir compromiso de aumentar a $13 mil millones los recursos para promoción turística

El diputado Hotuiti Teao (Ind-UDI) exigió al Gobierno cumplir el compromiso de elevar a $13 mil millones los recursos destinados a promoción turística internacional para 2027 y advirtió que “los compromisos deben traducirse en hechos concretos”, luego de constatar que el proyecto de Presupuesto contempla solo $6.996 millones, es decir, $6.004 millones menos de lo comprometido por las propias autoridades.

“¡No podemos pretender que Chile se convierta en una potencia turística mientras seguimos recortando los recursos destinados a promocionar nuestro país en el extranjero!”, señaló el diputado Teao durante la discusión de la partida del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo en la Subcomisión de Presupuestos.

El parlamentario recordó que en junio, la subsecretaría de Turismo, María Paz lagos, comprometió ante la Comisión de Economía del Senado aumentar a $13 mil millones el presupuesto para promoción turística internacional durante 2027, compromiso que también fue respaldado públicamente por el ministro de Economía, Daniel Mas.

“Como parlamentario, confié en esa palabra, confié en el compromiso de las autoridades nacionales encargadas de impulsar el turismo, porque entendí que existía plena conciencia de la importancia de recuperar los recursos que habían sido recortados”, sostuvo el legislador independiente de la Bancada de la UDI.

Sin embargo, advirtió que el proyecto de Ley de Presupuesto 2027 contempla $6.996 millones para promoción turística internacional, cifra que equivale a $6.004 millones menos de lo comprometido y representa, según señaló, prácticamente un 46% menos de lo anunciado por el propio Gobierno.

El diputado puso énfasis en que "Chile invierte alrededor de US$7 millones de dólares en promoción internacional, mientras países como Perú y Colombia destinan cerca de US$45 millones cada uno y Brasil alcanza los US$50 millones. ¿Cómo pretendemos competir por atraer turistas internacionales con semejante diferencia de recursos?”.

También hizo presente que "tenemos dos problemas: por una parte, no se está asegurando el financiamiento permanente y, por otra, tampoco se está cumpliendo el aumento comprometido en el presupuesto anual”.

Por ello, Teao pidió formalmente a los ministerios de Hacienda y Economía presentar una indicación que permita elevar el presupuesto de promoción turística internacional a los $13 mil millones comprometidos y solicitó dejar pendiente la votación del programa presupuestario hasta contar con una respuesta concreta del Ejecutivo.

“Así como fuimos críticos frente al recorte aplicado por la administración anterior, seremos igualmente exigentes ahora. Porque nuestra responsabilidad no es guardar silencio frente a una decisión que consideramos equivocada, sino defender las oportunidades de crecimiento, inversión y empleo que necesitan nuestras regiones”, sostuvo.

Finalmente, Teao insistió en que "la promoción turística internacional no es un gasto que podamos seguir recortando. Es una inversión en el desarrollo de Chile, en su competitividad y, sobre todo, en el futuro de miles de familias que viven del turismo”.

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