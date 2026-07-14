Diputado Teao advierte que socavones en las dunas de Reñaca siguen siendo un riesgo

A días de la llegada de un nuevo sistema frontal a la región de Valparaíso, el diputado Hotuiti Teao (Ind.-UDI) ofició a las autoridades regionales y comunales para exigir medidas preventivas frente al riesgo que aún representan los socavones de Viña del Mar.

El parlamentario advirtió que las obras de reparación de los dos socavones de Reñaca continúan en ejecución y recordó que, desde 2022, viene alertando sobre la crítica situación de calle Lapislázuli, donde existe un socavón no atendido y donde persisten deslizamientos de tierra subterránea con la consecuente desnivelación de la calle, además de problemas de emanación de aguas servidas que podrían agravarse con las lluvias.

Asimismo, explicó que la acción busca fiscalizar las medidas adoptadas para enfrentar las precipitaciones, entre ellas la limpieza de calles, canaletas y colectores de aguas lluvias, la poda de árboles y el estado de la infraestructura en los principales puntos críticos de la comuna, especialmente en el sector del paño dunar. El objetivo, sostuvo, es anticiparse a nuevas emergencias y evitar que las lluvias vuelvan a poner en riesgo a las familias.

"Desde 2022 venimos alertando sobre los riesgos que existen en los sectores del paño dunar de Viña del Mar. Es más, el segundo socavón en calle Las Perlas lo advertimos tres meses antes al exGobierno y por no haberse hecho nada el Estado terminó pagando millonarias sumas de dinero en reparaciones con la consecuente afectación a los vecinos. No podemos esperar que vuelva a ocurrir una nueva tragedia para recién actuar. Por eso estamos oficiando a las autoridades para que adopten todas las medidas preventivas necesarias antes de este sistema frontal. Recordemos que con 60 MM de de agua caída en cuatro horas se produjo ese socavón y este fin de semana están programados 200", señaló Teao.

El legislador recordó que "en calle Lapislázuli, los vecinos conviven hace más de 10 años con un grave problema sanitario y estructural, marcado por el desplazamiento del terreno, una calzada que evidencia el movimiento del suelo, un muro de contención que requiere reposición y la presencia de aguas servidas que escurren por la vía pública. Todos hechos que venimos advirtiendo a la alcaldesa de Viña del Mar desde el 2022 sin éxito".

"Como oficina parlamentaria denunciamos el escurrimiento de aguas servidas provenientes de una fosa séptica que se rebasa y cae a la vereda desde un ducto irregular. Esto lo hicimos ante la Seremi de Salud quien ofició a la alcaldía y también a la Superintendencia de Servicios Sanitarios a quien agradecemos por haber tomado las muestras pertinentes con rapidez. Pero, a pesar de todo esto y de haber concurrido al concejo municipal a pedirle a la alcaldesa Ripamonti ser parte de la solución, a la fecha seguimos recibiendo reclamo de los vecinos cansados de no ser escuchados", agregó.

También advirtió que "las obras destinadas a reparar el muro de contención y la calle que se encuentra desnivelada por el deslizamiento de tierra permanecen paralizadas luego de que dos procesos de licitación impulsados por la Municipalidad de Viña del Mar que fueron declarados desiertos. Necesitamos que este proceso se retome cuanto antes, pues así como está es un verdadero peligro para la comunidad frente a un nuevo evento climático".

REPARACIÓN EN SOCAVONES 1 Y 2

Teao, además, manifestó su preocupación por el estado de avance de las obras de reparación de los dos socavones de Reñaca, señalando que aún existen trabajos pendientes pese a la proximidad de un nuevo episodio de lluvias.

"En los socavones 1 y 2 aún hay trabajos en curso y eso nos preocupa ante el sistema frontal que se avecina. No queremos nuevos deslizamientos de lodo ante la incesante lluvia que se anunció pues recordemos, en el pasado fue destruida incluso una parte del estacionamiento de uno de los edificios afectados", sostuvo.

Finalmente, subrayó que "la prevención no puede comenzar cuando ya ocurrió el desastre. Si conocemos los puntos críticos de la ciudad, corresponde actuar ahora. Viña del Mar necesita obras terminadas, fiscalización efectiva y soluciones definitivas para proteger a sus vecinos, especialmente en el campo dunar que ya se ha visto afectado por socavones estos últimos años".

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