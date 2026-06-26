Diputado Olavarría rompe filas con el Gobierno por casas en El Olivar: reconoce que Poduje "se equivocó" y lo llama a "tomar otra disposición"

La controversia por la eventual demolición de casas reconstruidas en El Olivar, en la parte alta de Viña del Mar, sumó un nuevo capítulo tras la visita realizada por integrantes de la Comisión de Vivienda de la Cámara de Diputados al sector afectado fuertemente por el megaincendio del 2 y 3 de febrero de 2024. La instancia se desarrolló en medio de la discusión por los inmuebles que presentan observaciones estructurales y cuya demolición ha sido impulsada por el ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, pese a que muchas de ellas registran un alto porcentaje de avance en su construcción.

Tras el recorrido por la zona, el diputado Mario Olavarría manifestó su molestia por los intentos que existieron para impedir la visita, señalando a Puranoticia.cl que “impacta de alguna forma porque lo acordamos por unanimidad de la mesa de la Comisión de Vivienda. (...) Hicimos esta visita, pero resulta que en las semanas previas esto se fue dilatando y uno recibe recados o comentarios de que ojalá no vaya".

El parlamentario que milita en la Unión Demócrata Independiente (UDI) sostuvo que “aquí hay algo que me desagrada mucho, que es politizar el tema, y la verdad es que esto no es de politización, sino que es de tratar de solucionar los problemas en El Olivar, donde hay personas que estaban a punto de recibir sus casas”.

Asimismo, indicó que “no hay para qué dar nombres ni nada, si en la misma Comisión de Vivienda hay parlamentarios que pidieron que no se hiciera la visita”. De esta manera, recordó que “se hizo una votación, para lo cual se requería unanimidad, pero no se dio esa unanimidad”, asegurandoque en la misma mesa de la instancia "había diputados que no querían que se hiciera la visita, pero antes votaron a favor".

"A mí me extraña porque yo soy del mismo sector, pero no me voy a prestar para esto”, dijo, junto a precisar que "yo tengo un mandato de la gente para hacer la pega que tengo que hacer”, y a decir que “a mí me gustan las cosas en terreno porque no saco nada con ver fotos en la comisión, donde hablemos y nos digan cosas”, concluyendo que “lo mejor es ir a terreno y creo que fue muy bueno haber ido”.

Respecto de lo que observó durante la visita, el legislador gremialista afirmó que lo que más le impactó fue “el drama humano que hay, con gente que lleva dos años esperando sus casas, que están terminadas, algunas en un 95%, pero no las pueden entregar porque hay una orden de demolición y por ende están paralizadas”.

Además, indicó que “son casas que están terminadas, que tienen un informe del Idiem que dice que hay una viga que tiene que mejorarse, pero nada respecto a demoler”. Junto a ello, reconoció que “a mí eso me llama profundamente la atención”.

Olavarría recordó que por años fue Alcalde de Colina, por lo que aseguró que "los temas de licitación los conozco". Así, detalló que las obras “se licitan, se hace el estado de pago, se hacen inspecciones técnicas y se tienen que construir de acuerdo a los planes aprobados en la Dirección de Obras Municipales”. Por ello, enfatizó que “una casa para que llegue al 95% construida quiere decir que pasó por todos esos trámites. (...) Es muy curioso que al 95% de construida digan que hay que demoler la casa”.

En ese sentido, confesó que "la verdad es que me vine a Santiago bien cabizbajo, más bien por el tema familiar porque todo esto cierra temas familiares muy potentes”. De igual forma, reafirmó sus dichos manifestando que “uno no puede llegar y pasar una máquina sin tener en cuenta el dolor humano de todas estas personas”.

Las observaciones del diputado también apuntaron directamente a la postura impulsada por el ministro Iván Poduje, señalando que “yo creo que hay un prejuicio muy grande y yo creo que esto tiene que ajustarse y corregirse”. Asimismo, remarcó que “yo estoy de acuerdo con este Gobierno y soy parte del Gobierno", pero afirmó que “voy a llegar a las más altas autoridades para decirles lo que yo pienso de esto, porque creo que hay un error muy grande que se está cometiendo”.

Consultado respecto de si considera que el titular del Minvu está equivocado en este proceso, Olavarría respondió que “yo creo que sí” y que “tiene que tomar otra disposición y tratar de buscar soluciones”. Además, recordó que los vecinos “trabajaron con la entidad patrocinante y ellos aceptaron porque querían estas casas”, destacando que “respecto a las que tuvieron anteriormente –que también eran de subsidio– no tienen nada que ver, ya que son casas muy bien hechas y muy bonitas".

Finalmente, el representante de la UDI en la Cámara Baja y en la Comisión de Vivienda adelantó que buscará llevar sus observaciones a las máximas autoridades del país, afirmando que “voy a tratar de llegar al Presidente Kast para plantearle lo que yo vi en terreno”, advirtiendo que “de lo contrario, el Gobierno va a quedar muy mal”.

De esta manera, el parlamentario oficialista cerró sus declaraciones insistiendo en la necesidad de revisar las decisiones adoptadas por Poduje respecto de las viviendas de El Olivar, poniendo el foco en la situación de las familias que continúan esperando una solución habitacional definitiva tras la tragedia de febrero de 2024.

PURANOTICIA