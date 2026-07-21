Diputado Celis tras visitar una veintena de viviendas que el ministro Poduje quiere demoler en El Olivar: "No hay ningún daño"

Las intensas precipitaciones que han afectado los últimos días a la región de Valparaíso volvieron a instalar el debate sobre el proceso de reconstrucción en El Olivar, en la parte alta de Viña del Mar. En particular, respecto de las viviendas que permanecen judicializadas luego que el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, encabezado por Iván Poduje, planteara su demolición a raíz de informes que detectaron fallas estructurales.

En ese contexto, el diputado RN por el Distrito 7 de Valparaíso, Andrés Celis, visitó el proyecto habitacional y aseguró que el veintenar de viviendas que se encuentran prácticamente terminadas no presentan daño alguno producto del sistema frontal.

"Aquí estamos en el sector de El Olivar, en Viña del Mar. En una visita que fue sorpresiva, pudimos ingresar a gran parte de estas 20 viviendas que están absolutamente terminadas o, para ser más riguroso, en un 99,5%. No hay ningún daño producto de las lluvias", expresó Celis tras hacer un recorrido por los inmuebles.

De igual forma, el congresista de Renovación Nacional explicó que "mi interés aquí no es polemizar ni generar ningún conflicto. Lo que yo veo aquí es que pasan los meses y las personas que fueron afectadas por este megaincendio en Viña del Mar, parte de Quilpué y algo en Villa Alemana, aún no ven la solución al problema".

Junto a recordar que "esto se judicializó por 153 viviendas, 20 de ellas ya terminadas –reitero– sin ningún daño según lo que yo pude observar", precisó que "lo que quiero hacer es poder enviar los oficios al Seremi Minvu y al Ministerio de Vivienda y Urbanismo, para que podamos avanzar en que la reconstrucción tome este ritmo que todos esperamos; no conflictos, no peleas, sino que en definitiva tengamos la certeza de cuándo las víctimas, los afectados, van a poder recuperar su inmueble".

El diputado también abordó la situación de las familias que perdieron a sus seres queridos durante el megaincendio, subrayando que "además, hay una arista que es sumamente importante, que es el rol del Consejo de Defensa del Estado, para que de una vez por todas este organismo pueda compensar a los familiares de las víctimas de este megaincendio", concluyendo que "hay mucho por hacer, reitero, sin conflictos, sin peleas, sino para poder darle justicia y respeto a las víctimas".

La visita del diputado Celis añade un nuevo antecedente a la controversia que rodea al proyecto habitacional de El Olivar. Al sostener que no observó daños en las 20 viviendas prácticamente terminadas tras las intensas lluvias, el parlamentario vuelve a poner el foco sobre la decisión del Minvu de promover su demolición y sobre los informes técnicos que dieron origen a esa determinación, en un conflicto que mantiene a cientos de familias, más de dos años después del megaincendio de febrero de 2024, a la espera de una respuesta definitiva sobre su reconstrucción.

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