Diputado Celis exige reforzar la seguridad en Valparaíso y cuestiona falta de control sobre personas con detenciones reiteradas

Tras los hechos de violencia registrados en Valparaíso, entre ellos el asesinato de un joven que intentó frustrar un robo a fines de octubre, el diputado Andrés Celis ofició al delegado presidencial regional, Manuel Millones, y al subsecretario de Prevención del Delito, Gonzalo Guerrero, para conocer las medidas adoptadas frente a la delincuencia que afecta a distintos sectores de la comuna.

El parlamentario también cuestionó la falta de seguimiento oportuno a personas con reiteradas detenciones.

“Cuando personas con reiteradas detenciones pueden volver a las calles y eventualmente cometer nuevos delitos, se instala una peligrosa sensación de impunidad. Una detención no puede convertirse en un simple trámite para quienes han hecho de la delincuencia una práctica habitual. Aquí hay un problema de fondo que debe enfrentarse con seriedad, porque cuando la justicia pierde su capacidad de disuadir, quienes delinquen dejan de temer las consecuencias, mientras las familias terminan viviendo con miedo incluso de salir a la calle”, sostuvo.

Asimismo, Celis advirtió sobre la presencia de grupos juveniles vinculados a hechos delictuales en sectores de alta circulación, particularmente en el eje Pedro Montt, avenida Argentina y las inmediaciones del mercado, donde confluyen vecinos, comerciantes y turistas.

A ello se suman los denominados abordazos, robos de baterías y sustracción de materiales de telecomunicaciones en sectores residenciales, delitos que incluso pueden provocar interrupciones en los servicios de conectividad.

Ante este escenario, Celis solicitó conocer las medidas destinadas a enfrentar estas bandas, la dotación policial asignada a las comisarías del centro de Valparaíso y las estrategias preventivas previstas para el verano.

Además, requirió información sobre los avances de los compromisos de inversión y fiscalización de los planes de seguridad, junto con la coordinación existente con el municipio para garantizar el mantenimiento de las cámaras de vigilancia.

“La seguridad no puede abordarse únicamente cuando ocurre un hecho de extrema gravedad ni depender de intervenciones que se diluyen con el paso de las semanas. Valparaíso necesita una estrategia permanente, con presencia policial efectiva en los sectores más afectados, inversiones que se traduzcan en mejoras concretas y una coordinación institucional que funcione. Estamos próximos a una temporada de alta afluencia turística y no podemos permitir que la delincuencia termine perjudicando también al comercio, al turismo y a las familias que dependen de estas actividades”, enfatizó el parlamentario.

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