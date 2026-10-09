Diputado Celis alerta posible crisis sanitaria en Valparaíso por término de vida útil del relleno El Molle en 2028

El diputado Andrés Celis manifestó su preocupación por el futuro del relleno sanitario El Molle, ubicado en la localidad de Quebrada Verde en Valparaíso, cuya vida útil se proyecta hasta 2028.

Ante este escenario, el parlamentario ofició al Ministerio del Medio Ambiente, la Superintendencia del Medio Ambiente y otras autoridades regionales para exigir claridad sobre el destino de las 430 mil toneladas de residuos que genera anualmente la región, además de solicitar explicaciones por las denuncias ambientales que persisten en el recinto.

A esta situación se suman los antecedentes de marzo de 2025, cuando la Superintendencia del Medio Ambiente dio por terminado un programa de cumplimiento al considerar subsanadas graves infracciones relacionadas con el manejo de líquidos contaminantes. Sin embargo, vecinos del sector continúan denunciando episodios de malos olores y problemas ambientales que afectan su calidad de vida, lo que genera dudas sobre las condiciones actuales de funcionamiento del recinto y la efectividad de las medidas implementadas.

“Me parece inaceptable que se dé por superado un problema ambiental mientras los vecinos siguen denunciando situaciones que afectan su vida cotidiana. Las autoridades tienen que entender que cumplir exigencias administrativas no necesariamente significa que los problemas estén resueltos. Si existen dudas sobre las condiciones en que opera este relleno, corresponde investigarlas y entregar certezas a las familias que llevan años conviviendo con esta situación”, sostuvo.

En ese contexto, el parlamentario también solicitó conocer los resultados de los monitoreos ambientales realizados durante 2026 y evaluar nuevas inspecciones para verificar el funcionamiento del recinto, especialmente ante posibles filtraciones hacia las napas subterráneas que abastecen a sectores de Laguna Verde.

“Estamos frente a un problema que puede comprometer seriamente la capacidad de nuestra región para manejar sus residuos y todavía necesitamos saber qué soluciones concretas existen para enfrentar ese escenario. Una crisis de esta magnitud no se resuelve de un día para otro y sería una irresponsabilidad esperar hasta que el problema estalle para comenzar a tomar decisiones. La región necesita planificación, plazos y respuestas claras, porque lo que está en juego es la salud de las personas y la capacidad de nuestras comunas para manejar sus residuos”, afirmó.

PURANOTICIA