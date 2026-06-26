Diputado Brito rechaza devolución de IVA a constructoras y propone subsidiar el pie hipotecario

El diputado del Frente Amplio, Jorge Brito, en conversación Puranoticia Matinal, cuestionó duramente los ejes económicos de la mega reforma impulsada por el Gobierno y el ministro Quiroz, calificándolos de "sesgados" y planteando alternativas de cara a la discusión que se desarrollará en la Comisión Mixta.

Uno de los principales cuestionamientos del parlamentario apuntó a la propuesta del Ejecutivo de devolver el IVA a las constructoras, medida que, a su juicio, no contribuye a resolver el problema del acceso a la vivienda propia. En su lugar, propuso implementar un subsidio directo al pie de los créditos hipotecarios, con el objetivo de facilitar el acceso de la clase media a una vivienda.

"Nosotros le proponemos algo más barato, que es subsidiar el pie de los créditos hipotecarios con una ayuda directa a la clase media, que es la principal barrera que tiene para acceder al crédito hipotecario y por ende a la vivienda propia", afirmó Brito.

El representante del Distrito 7 sostuvo además que esta alternativa resulta más eficiente y focalizada, asegurando que "es más barato, está probado de que sirve y a la vez está en una ayuda a quienes hoy están fuera de las ayudas".

En ese contexto, Brito también abordó el sobrestock de 100 mil viviendas y las 400 mil familias que actualmente requieren una solución habitacional, cuestionando el enfoque del Ministerio de Hacienda. "Si quisiera devolver el IVA para beneficiar a la clase media, debiese devolver el IVA a los compradores de las viviendas, no a las constructoras", señaló.

Finalmente, el diputado —quien ya tiene asegurada su participación en una eventual Comisión Mixta— manifestó su disposición a construir mayorías transversales junto a Chile Vamos para introducir modificaciones al proyecto. "Acá usted se encuentra con una proposición, no una oposición, porque cada asunto que hemos rechazado hemos planteado una propuesta", concluyó.

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