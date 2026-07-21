Click acá para ir directamente al contenido
PURANOTICIA TV ×
PURANOTICIA TV EN VIVO
Diputado Brito pide investigar actuación de empresas eléctricas tras masivos cortes de energía en la región de Valparaíso

Diputado Brito pide investigar actuación de empresas eléctricas tras masivos cortes de energía en la región de Valparaíso

  • Compartir en Whatsapp
  • Compartir en LinkedIn

El parlamentario solicitó a la SEC antecedentes sobre reclamos, fiscalizaciones, procedimientos sancionatorios y protección a electrodependientes, APR y pequeños comercios afectados.

Diputado Brito pide investigar actuación de empresas eléctricas tras masivos cortes de energía en la región de Valparaíso
Martes 21 de julio de 2026 20:06
  • Compartir en Whatsapp
  • Compartir en LinkedIn

visitas

El diputado Jorge Brito ingresó un oficio de fiscalización dirigido a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) para exigir un informe detallado sobre la respuesta de las empresas distribuidoras frente a los prolongados cortes de energía registrados durante el reciente sistema frontal, que afectaron a miles de hogares y comercios de la región de Valparaíso.

"Las familias no pueden quedar durante horas e incluso días sin electricidad, sin información clara y sin saber cuándo volverá el suministro. La SEC debe fiscalizar con rigor, establecer responsabilidades y garantizar que las empresas cumplan con la ley. Cuando un servicio esencial falla de esta manera, no basta con reponer la luz; también corresponde responder ante quienes sufrieron las consecuencias", afirmó Brito.

El oficio solicita antecedentes sobre el número de reclamos recibidos, las fiscalizaciones efectuadas, las instrucciones impartidas a las empresas, la eventual apertura de procedimientos sancionatorios, las compensaciones para los usuarios y las medidas adoptadas para proteger a personas electrodependientes, establecimientos de salud, sistemas de agua potable rural, establecimientos educacionales y pequeños comercios afectados

Asimismo, pone especial atención en los extensos cortes registrados en sectores urbanos de Viña del Mar —como Santa Inés, Achupallas, Forestal, Nueva Aurora, Reñaca Alto y Villa Dulce—, Valparaíso —entre ellos cerro Las Cañas, avenida España y avenida Brasil—, además de comunas del litoral como El Tabo, Algarrobo, El Quisco, Cartagena y San Antonio.

Finalmente, Brito señaló que también corresponde evaluar si existieron deficiencias en el mantenimiento preventivo de las redes eléctricas y revisar los planes de contingencia de las empresas distribuidoras. 

"No podemos normalizar que cada temporal deje a miles de familias sin un servicio básico. Queremos saber si las empresas hicieron lo que les correspondía, qué medidas adoptará la autoridad para evitar que esto vuelva a ocurrir y cómo se reparará el perjuicio sufrido por los vecinos de la región de Valparaíso", concluyó el legislador.

PURANOTICIA

Cargar comentarios