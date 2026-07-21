Diputado Brito pide investigar actuación de empresas eléctricas tras masivos cortes de energía en la región de Valparaíso

El diputado Jorge Brito ingresó un oficio de fiscalización dirigido a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) para exigir un informe detallado sobre la respuesta de las empresas distribuidoras frente a los prolongados cortes de energía registrados durante el reciente sistema frontal, que afectaron a miles de hogares y comercios de la región de Valparaíso.

"Las familias no pueden quedar durante horas e incluso días sin electricidad, sin información clara y sin saber cuándo volverá el suministro. La SEC debe fiscalizar con rigor, establecer responsabilidades y garantizar que las empresas cumplan con la ley. Cuando un servicio esencial falla de esta manera, no basta con reponer la luz; también corresponde responder ante quienes sufrieron las consecuencias", afirmó Brito.

El oficio solicita antecedentes sobre el número de reclamos recibidos, las fiscalizaciones efectuadas, las instrucciones impartidas a las empresas, la eventual apertura de procedimientos sancionatorios, las compensaciones para los usuarios y las medidas adoptadas para proteger a personas electrodependientes, establecimientos de salud, sistemas de agua potable rural, establecimientos educacionales y pequeños comercios afectados.

Asimismo, pone especial atención en los extensos cortes registrados en sectores urbanos de Viña del Mar —como Santa Inés, Achupallas, Forestal, Nueva Aurora, Reñaca Alto y Villa Dulce—, Valparaíso —entre ellos cerro Las Cañas, avenida España y avenida Brasil—, además de comunas del litoral como El Tabo, Algarrobo, El Quisco, Cartagena y San Antonio.

Finalmente, Brito señaló que también corresponde evaluar si existieron deficiencias en el mantenimiento preventivo de las redes eléctricas y revisar los planes de contingencia de las empresas distribuidoras.

"No podemos normalizar que cada temporal deje a miles de familias sin un servicio básico. Queremos saber si las empresas hicieron lo que les correspondía, qué medidas adoptará la autoridad para evitar que esto vuelva a ocurrir y cómo se reparará el perjuicio sufrido por los vecinos de la región de Valparaíso", concluyó el legislador.

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