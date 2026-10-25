Diputada Chiara Barchiesi hace un llamado a sumar Familias de Acogida: “Ningún niño debería crecer en una residencia si puede estar en una familia”

Una guagüita de siete meses en sus brazos y un pequeño zapatito rosado fueron parte de una experiencia que la diputada Chiara Barchiesi compartió en sus redes sociales para visibilizar la realidad de los niños que viven en residencias y esperan la oportunidad de crecer en un entorno familiar.

Tras su visita a una residencia de lactantes y niños, la parlamentaria llamó a las familias a informarse y convertirse en Familia de Acogida, destacando que detrás de cada niño que espera hay una historia, falta de afecto y la posibilidad de cambiar su vida a través de un hogar que le de protección y cariño.

“Tuve en mis brazos a una guagüita de apenas siete meses y es imposible no pensar en todo el amor, la seguridad y la contención que necesita un niño a esa edad. Como tantos otros, ella necesita una familia que la cuide, acompañe y le de cariño”, dijo la diputada.

El pequeño zapatito rosado que aparece en el registro compartido por instagram tiene un significado especial: pertenece a una niña y se convirtió en un símbolo de una realidad que muchas veces permanece lejos de la mirada pública, la lactantes y niños pequeños que esperan una familia que los acoja.

La iniciativa se enmarca en el llamado impulsado por el Gobierno del Presidente José Antonio Kast para promover las Familias de Acogida y avanzar hacia un país donde ningún niño tenga que crecer en una residencia cuando pueda recibir cuidado familiar.

Las Familias de Acogida reciben temporalmente en sus hogares a lactantes, niños, niñas y adolescentes que, por resolución judicial, han debido ser separados de sus familias de origen. Durante ese período les dan cuidado, estabilidad, protección y afecto, mientras se determina su situación, que puede ser la reunificación familiar o, cuando corresponda, un proceso de adopción.

La diputada Barchiesi recalcó que ser Familia de Acogida requiere responsabilidad y compromiso, pero también disposición a ofrecer espacio seguro a un niño durante una etapa clave de su vida.

REQUISITOS

Para postular es necesario cumplir con los requisitos establecidos por el programa y participar en un proceso de evaluación y capacitación. Las familias reciben asesoría y acompañamiento de profesionales especializados.

CHARLA INFORMATIVA EN LA REGIÓN DE VALPARAÍSO

Con el objetivo de acercar esta alternativa a más personas, el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia realizará una charla informativa online para la Región de Valparaíso el miércoles 28 de octubre, a las 16:00 horas.

Quienes deseen conocer las próximas charlas informativas programadas en otras comunas y regiones del país pueden revisar el calendario oficial del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia en:

https://www.servicioproteccion.gob.cl/portal/Familias-de-Acogida/Calendario-de-charlas-informativas/

También se puede obtener información sobre el programa en el sitio web del Servicio o llamando al *6141.

“Una familia puede marcar una diferencia enorme en la vida de un niño. Hay niños que hoy necesitan un hogar, brazos que los sostengan y personas dispuestas a entregarles amor. Podemos hacer una diferencia real en sus vidas. Ningún niño debería crecer sin el cariño y la protección de una familia”, concluyó Barchiesi.

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