Diputada Bello presenta 25 indicaciones para evitar discriminación a estudiantes autistas en proyecto de admisión escolar

La diputada María Francisca Bello presentó, junto a la Federación Nacional de Autismo (Fenaut), 25 indicaciones al proyecto de “elección mutua” en el Sistema de Admisión Escolar, destinadas a evitar que entrevistas, evaluaciones o nuevos criterios de selección discriminen a estudiantes autistas o con discapacidad.

Las propuestas garantizan accesibilidad y ajustes razonables, prohíben exigir diagnósticos médicos y establecen que las entrevistas sean voluntarias, informativas y sin efecto en la asignación de vacantes.

“Un proyecto que dice defender la elección de las familias no puede convertir en una desventaja que una madre, un padre o un apoderado solicite los apoyos que su hijo necesita. Estas indicaciones buscan asegurar que ningún niño o niña quede fuera de un establecimiento por ser autista, tener una discapacidad o requerir ajustes razonables”, afirmó Bello.

La propuesta también elimina la adhesión obligatoria al proyecto educativo y busca impedir que la asistencia, el rendimiento o los antecedentes disciplinarios funcionen como criterios de selección, exigiendo reglas objetivas, verificables y conocidas previamente.

La presidenta de Fenaut, Chantal Garay, advirtió que "debemos avanzar hacia un sistema educativo con igualdad de oportunidades y apoyos adecuados, no retroceder hacia prácticas que históricamente han excluido y segregado. Esperamos que este debate se centre en el derecho a la educación, la evidencia y el respeto irrestricto a los derechos de niños, niñas y adolescentes”.

Desde Fenaut destacaron que la organización elaboró un informe técnico basado en el análisis del proyecto, la evidencia disponible y el marco jurídico nacional e internacional, que sirvió como insumo para el trabajo conjunto con el equipo legislativo de la diputada Bello en la preparación de las 25 indicaciones.

“Valoramos estas instancias de trabajo conjunto entre el Poder Legislativo y la sociedad civil, que permiten enriquecer el debate con evidencia y con la experiencia de las organizaciones”, sostuvo María Fernanda Ibacache, directora de Capacitación y Bienestar de Fenaut.

Las indicaciones también establecen que la discriminación en la admisión sea una infracción grave, que los sobrecupos se asignen con fundamentos públicos y que la reserva de vacantes para estudiantes con discapacidad o necesidades educativas especiales sea un mínimo, no un límite. “Esto no se trata de privilegios, sino de garantizar igualdad sustantiva y evitar que una entrevista, evaluación o solicitud de apoyo se transforme en una forma encubierta de exclusión”, concluyó la diputada Bello.

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